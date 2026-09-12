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Taşacak Bu Deniz'den ilk kare geldi! ''Başlasın artık''

OGM Pictures imzalı TRT 1'in fenomen dizisi "Taşacak Bu Denizi"n ikinci sezon çekimleri başladı. Fenomen dizinin ikinci sezon çekimlerinden ilk kare geldi.

Taşacak Bu Deniz'den ilk kare geldi! ''Başlasın artık''
Öznur Yaslı İkier

Sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanırken dizinin takipçileri de merakla bekleyişini sürdürüyor.

Adil ve Esme’nin nefret ile tutku arasında gidip gelen çalkantılı aşkını konu alan dizi, haziran ayında yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

“Taşacak Bu Deniz” dizisi sonunda sete çıktı. OGM Pictures’ın TRT1 için çektiği dizinin ilk klaketli pozu da geldi. Dizinin Esme’si Deniz Baysal, Eleni’si Ava Yaman ve Adil’i Ulaş Tuna Astepe beraber poz verdi.

Taşacak Bu Deniz den ilk kare geldi! Başlasın artık 1

Taşacak Bu Deniz'in ilk karesine sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'bütün diziler yayına başladı daha bi fragman bile veremediniz', 'başlasın artık' gibi yorumlar yapıldı.

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trt Taşacak Bu Deniz
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