12 Kasım 2026 güncel reyting sonuçları! Zirvenin sahibi belli oldu

Dün akşam, televizyon izleyicileri birçok önemli programa göz attı. Reyting sıralamaları, izleyicilerin hangi yapımların daha fazla ilgisini çektiğini gösteriyor.

Listemizin zirvesinde ATV'nin "Türkiye-Belçika Avrupa Uluslar Ligi Karşılaşması" var. Maçın heyecanı, seyiricileri ekranın başına kilitledi.

İkinci sırada "Sevdiğim Sensin" adlı dizi var. Star TV'de yayınlanan bu yapım, drama dolu sahneleriyle dikkat çekti. Seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkararak reytinglerde yüksek bir puana imza attı.

Üçüncü sırada "Halef Köklerin Çağrısı" bulunuyor. ATV'nin "Esra Erol'da" programı dördüncü sıradaki yerini aldı.

" Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı da üst sıralarda. ATV'den yayınlanan bu program, gerçek hayat hikayeleri ve derin analizleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Dün akşam her kanalda izleyicilerin ilgisini çeken programlar ön plandaydı. Futboldan dramaya kadar geniş bir yelpazede sunulan içeriklerin reyting başarısı, televizyon dünyasının dinamik yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Televizyon izleyicileri, kendilerine hitap eden programları seçerek keyifli anlar yaşamaya devam ediyor.

12 KASIM GÜNCEL REYTİNG SONUÇALARI:

| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |

| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

| 1 | TURKIYE-BELCIKA UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI | ATV | 19:49:34 | 22:17:24 |

| 2 | SEVDIGIM SENSIN | STAR TV | 21:00:31 | 24:09:00 |

| 3 | HALEF KOKLERIN CAGRISI | NOW | 20:58:40 | 23:41:13 |

| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:05 | 18:41:54 |

| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:06 | 12:59:46 |

| 6 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:07 | 19:59:45 |

| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:34:58 |

| 8 | HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) | NOW | 19:59:50 | 20:58:35 |

| 9 | MILLI MACA DOGRU | ATV | 18:42:56 | 18:59:55 |

| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:24 | 19:59:43 |

Kaynak: TİAK