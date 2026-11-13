MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

12 Kasım 2026 güncel reyting sonuçları! Zirvenin sahibi belli oldu

Televizyon ekranlarında perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programların reyting yarışı sonuçlandı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları belli olurken zirvenin sahibi ve rakipleri arasındaki sıralama merak konusu oldu.

12 Kasım 2026 güncel reyting sonuçları! Zirvenin sahibi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Dün akşam, televizyon izleyicileri birçok önemli programa göz attı. Reyting sıralamaları, izleyicilerin hangi yapımların daha fazla ilgisini çektiğini gösteriyor.

Listemizin zirvesinde ATV'nin "Türkiye-Belçika Avrupa Uluslar Ligi Karşılaşması" var. Maçın heyecanı, seyiricileri ekranın başına kilitledi.

İkinci sırada "Sevdiğim Sensin" adlı dizi var. Star TV'de yayınlanan bu yapım, drama dolu sahneleriyle dikkat çekti. Seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkararak reytinglerde yüksek bir puana imza attı.

Üçüncü sırada "Halef Köklerin Çağrısı" bulunuyor. ATV'nin "Esra Erol'da" programı dördüncü sıradaki yerini aldı.

" Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı da üst sıralarda. ATV'den yayınlanan bu program, gerçek hayat hikayeleri ve derin analizleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Dün akşam her kanalda izleyicilerin ilgisini çeken programlar ön plandaydı. Futboldan dramaya kadar geniş bir yelpazede sunulan içeriklerin reyting başarısı, televizyon dünyasının dinamik yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Televizyon izleyicileri, kendilerine hitap eden programları seçerek keyifli anlar yaşamaya devam ediyor.

12 Kasım 2026 güncel reyting sonuçları! Zirvenin sahibi belli oldu 1

12 KASIM GÜNCEL REYTİNG SONUÇALARI:

| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 1 | TURKIYE-BELCIKA UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI | ATV | 19:49:34 | 22:17:24 |
| 2 | SEVDIGIM SENSIN | STAR TV | 21:00:31 | 24:09:00 |
| 3 | HALEF KOKLERIN CAGRISI | NOW | 20:58:40 | 23:41:13 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:05 | 18:41:54 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:06 | 12:59:46 |
| 6 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:07 | 19:59:45 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:34:58 |
| 8 | HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) | NOW | 19:59:50 | 20:58:35 |
| 9 | MILLI MACA DOGRU | ATV | 18:42:56 | 18:59:55 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:24 | 19:59:43 |

Kaynak: TİAK

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyirciyi tatmin etti! 'Sonunda senarist kendine geldi'Seyirciyi tatmin etti! 'Sonunda senarist kendine geldi'
Değişimi çok konuşulmuştu! Setlere dönüyorDeğişimi çok konuşulmuştu! Setlere dönüyor

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.