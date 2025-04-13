12 Nisan 2025 O Ses Türkiye neden yok, yayından kaldırıldı mı? O Ses Türkiye ne zaman?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü yayın akışında yer almadı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin gibi isimlerin oturduğu programın ekranlara gelmemesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı, bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

TV8'in 12 Nisan 2025 tarihli yayın akışına göre, O Ses Türkiye yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almadı. Yerine aynı saatlerde Survivor 2025 All Star Gönüllüler yarışması yayınlandı. Bu durum, O Ses Türkiye takipçileri arasında kafa karışıklığına neden oldu.

O SES TÜRKİYE BİTTİ Mİ?

Geçtiğimiz hafta programın bayram tatili nedeniyle yayınlanmadığı biliniyor. Ancak bu hafta için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TV8 ya da Acun Medya cephesinden bir duyuru gelmediği sürece, programın neden yayınlanmadığı belirsizliğini koruyor.

Programın yayından kaldırıldığına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Yayın akışındaki değişiklik, geçici bir planlama olabilir. Daha önce bayram tatili nedeniyle ara verilen O Ses Türkiye'nin, bu hafta da yayınlanmaması sadece program takvimindeki bir güncellemeden kaynaklanıyor olabilir.

O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 29 Mart 2025 tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye'nin, herhangi bir değişiklik olmaması halinde yeni bölümü 19 Nisan 2025 Cumartesi akşamı yayınlanacak.