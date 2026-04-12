12 Nisan Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Pazar akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte kanalların güncel yayın akış bilgileri...

Öznur Yaslı İkier

12 Nisan 2026 pazar akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:50 - 04:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 04:10 - 05:05 Turgay Başyayla ile...
  • 05:05 - 05:50 Hayallerinin Peşinde
  • 05:50 - 06:35 Yedi Numara
  • 06:35 - 08:55 Beni Böyle Sev
  • 08:55 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 14:00 Yurda Dönüş
  • 14:00 - 17:30 Cennetin Çocukları
  • 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Eşref Rüya
  • 03:00 - 04:15 Müzik Arası
  • 04:15 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 19:00 Uzak Şehir
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar

SHOW TV Yayın Akışı

  • 02:30 - 04:45 Kızılcık Şerbeti
  • 04:45 - 06:00 Talihli Amele
  • 06:00 - 08:00 Kezban Paris'te
  • 08:00 - 10:00 Delikanlı
  • 10:00 - 16:15 Pazar Sürprizi
  • 16:15 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:45 Delikanlı

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 08:00 Sefirin Kızı
  • 08:00 - 11:00 Çirkin
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 16:30 Bir Şansım Olsa
  • 16:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:20 Çakallarla Dans
  • 03:20 - 05:30 Can Borcu
  • 05:30 - 07:30 Aile Saadeti
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 14:00 Robot Köpek
  • 14:00 - 17:00 A.B.İ.
  • 17:00 - 19:00 Servet Operasyonu
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
  • 05:00 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Transparan elbisesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktıTransparan elbisesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktı
SON DAKİKA... Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi gözaltındaSON DAKİKA... Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi gözaltında

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

