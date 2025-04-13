12 Nisan Survivor'da elenen isim gündeme bomba gibi düştü! Pınar Saka'nın eşinden paylaşımlar

12 Nisan akşamı yayınlanan Survivor'da eleme düellosunun ilk finalinde Asena, Meryem, Yağmur ve Pınar karşı karşıya geldi. Survivor'da 12 Nisan akşamı düellonun ilk ayağında Meryem ile Asena, diğer tarafta ise Yağmur ve Pınar karşı karşıya kaldı.

Pınar ve Yağmur mücadelesinde kazanan taraf Yağmur Banda olurken Meryemde rakibi Asena'yı 5-1 yenmeyi başardı. Böylelikle Meryem ve Yağmur eleme potasından çıkan isimler oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme finalinde düellonun kaybeden isimleri Pınar Saka ve Asena Demirbağ karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda Survivor'dan elenen isim Asena oldu.

PINAR SAKA'NIN EŞİ DURMADI

Pınar Saka'nın müzisyen eşi Erhan Seçkin, eşinin Asena'yı eleyip yarışmada kalmasının ardından Instagram hesabından peş peşe paylaşım yaptı.



Düelloda Asena'yı eleyen Pınar Saka'nın eşi Seçkin'in yaptığı göndermeli ''Bu da mı gol değil be?'' paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.