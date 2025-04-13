MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

12 Nisan Survivor'da elenen isim gündeme bomba gibi düştü! Pınar Saka'nın eşinden paylaşımlar

Survivor All Star 2025'in 12 Nisan akşamı yayınlanan bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor'da eleme düellosunda Asena Demirbağ ve Pınar Saka karşılaştı. Gecenin sonunda elenen yarışmacı Asena oldu. Asena'nın vedasından sonra Pınar Saka'nın eşi gündeme geldi.

12 Nisan Survivor'da elenen isim gündeme bomba gibi düştü! Pınar Saka'nın eşinden paylaşımlar
Kubra Akalın

12 Nisan akşamı yayınlanan Survivor'da eleme düellosunun ilk finalinde Asena, Meryem, Yağmur ve Pınar karşı karşıya geldi. Survivor'da 12 Nisan akşamı düellonun ilk ayağında Meryem ile Asena, diğer tarafta ise Yağmur ve Pınar karşı karşıya kaldı.

Pınar ve Yağmur mücadelesinde kazanan taraf Yağmur Banda olurken Meryemde rakibi Asena'yı 5-1 yenmeyi başardı. Böylelikle Meryem ve Yağmur eleme potasından çıkan isimler oldu.

Ekran görüntüsü 2025-04-13 074404

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme finalinde düellonun kaybeden isimleri Pınar Saka ve Asena Demirbağ karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda Survivor'dan elenen isim Asena oldu.

Ekran görüntüsü 2025-04-13 074516

PINAR SAKA'NIN EŞİ DURMADI

Pınar Saka'nın müzisyen eşi Erhan Seçkin, eşinin Asena'yı eleyip yarışmada kalmasının ardından Instagram hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

11
Düelloda Asena'yı eleyen Pınar Saka'nın eşi Seçkin'in yaptığı göndermeli ''Bu da mı gol değil be?'' paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferdi Tayfur'un ailesine gönderme... Vasiyetiyle ilgili sözleri gündem olduFerdi Tayfur'un ailesine gönderme... Vasiyetiyle ilgili sözleri gündem oldu
Danla Bilic darp edildikten sonra ilk kez görüntülendi! Yüzünün hali ve açıklaması dikkat çektiDanla Bilic darp edildikten sonra ilk kez görüntülendi! Yüzünün hali ve açıklaması dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
survivor pınar saka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur'un ailesine gönderme... Vasiyetiyle ilgili sözleri gündem oldu

Ferdi Tayfur'un ailesine gönderme... Vasiyetiyle ilgili sözleri gündem oldu

'Albenisi yüksek bir yatırım aracı' diyerek uyardı! Talep artınca...

'Albenisi yüksek bir yatırım aracı' diyerek uyardı! Talep artınca...

Trump'ın o planı ortaya çıktı! 30 ülkeyle birden görüşüyorlar

Trump'ın o planı ortaya çıktı! 30 ülkeyle birden görüşüyorlar

Esenler'de sokak ortasında vahşet! Eşini katletti tehditler savurdu

Esenler'de sokak ortasında vahşet! Eşini katletti tehditler savurdu

"Beşiktaş'ta adam öldürülecek buradan duyuyorum" diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi...

"Beşiktaş'ta adam öldürülecek buradan duyuyorum" diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.