13 Eylül Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

“Bugün TV’de ne var?” ve “Bu akşam hangi diziler var?” soruları pazar gününü ekran başında geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Yeni yayın döneminin başlamasıyla kanalların programları da hareketlenirken, 13 Eylül Pazar 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de gün boyunca hangi yapımların ekrana geleceği ve akşam kuşağında izleyicileri nelerin beklediği haberimizde…

TRT 1 Yayın Akışı

01:10 - 01:25 Pelin Çift İle Gündem...

01:25 - 04:10 Evlilik Güzeldir

04:10 - 05:05 Turgay Başyayla ile...

05:05 - 08:10 Kalk Gidelim

08:10 - 11:45 Evlilik Güzeldir

11:45 - 13:00 Enine Boyuna

13:00 - 15:30 Kod Adı Kırlangıç

15:30 - 19:00 Gönül Dağı

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:30 Evlilik Güzeldir

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:30 Haysiyet

03:30 - 04:30 Müzik Arası

04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 12:45 Haysiyet

12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi

13:45 - 16:15 Güller ve Günahlar

16:15 - 19:00 Haysiyet

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:00 Rüzgara Bırak

03:00 - 05:00 İnadına Aşk

05:00 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Şahane Hayatım

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 13:00 Şevkat Yerimdar

13:00 - 16:30 Ben Leman

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 22:15 Mukadderat

SHOW TV Yayın Akışı

02:00 - 04:15 Muhtemel Aşk

04:15 - 06:45 Siyah Kalp

06:45 - 10:00 Sevdan Bir Ateş

10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi

13:00 - 16:00 Sevdan Bir Ateş

16:00 - 18:25 Züğürt Ağa

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

02:15 - 03:50 Arabesk

03:50 - 05:50 Güzel Köylü

05:50 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:00 Benim Tatlı Yalanım

09:00 - 12:00 Tuzlu Kahve

12:00 - 14:15 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 - 16:00 Güzel Köylü

16:00 - 19:00 Sevdiğim Sensin

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:15 Çirkin

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:00 Mercan Köşk

05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 12:10 Dizi TV

12:10 - 16:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 - 19:00 Aşk ve Taht

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:30 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı