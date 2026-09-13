MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

13 Eylül Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında pazar mesaisi başlıyor. 13 Eylül 2026 Pazar günü TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışı belli oldu. Gün boyunca ekrana gelecek yapımlar ve akşam kuşağındaki programlar izleyiciler tarafından merak ediliyor.

13 Eylül Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

“Bugün TV’de ne var?” ve “Bu akşam hangi diziler var?” soruları pazar gününü ekran başında geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Yeni yayın döneminin başlamasıyla kanalların programları da hareketlenirken, 13 Eylül Pazar 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de gün boyunca hangi yapımların ekrana geleceği ve akşam kuşağında izleyicileri nelerin beklediği haberimizde…

TRT 1 Yayın Akışı

  • 01:10 - 01:25 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:25 - 04:10 Evlilik Güzeldir
  • 04:10 - 05:05 Turgay Başyayla ile...
  • 05:05 - 08:10 Kalk Gidelim
  • 08:10 - 11:45 Evlilik Güzeldir
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 15:30 Kod Adı Kırlangıç
  • 15:30 - 19:00 Gönül Dağı
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Evlilik Güzeldir

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:30 Haysiyet
  • 03:30 - 04:30 Müzik Arası
  • 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Haysiyet
  • 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 16:15 Güller ve Günahlar
  • 16:15 - 19:00 Haysiyet
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:00 Rüzgara Bırak
  • 03:00 - 05:00 İnadına Aşk
  • 05:00 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 08:30 Şahane Hayatım
  • 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
  • 11:15 - 13:00 Şevkat Yerimdar
  • 13:00 - 16:30 Ben Leman
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
  • 20:00 - 22:15 Mukadderat

SHOW TV Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:15 Muhtemel Aşk
  • 04:15 - 06:45 Siyah Kalp
  • 06:45 - 10:00 Sevdan Bir Ateş
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 16:00 Sevdan Bir Ateş
  • 16:00 - 18:25 Züğürt Ağa
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:15 - 03:50 Arabesk
  • 03:50 - 05:50 Güzel Köylü
  • 05:50 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 09:00 - 12:00 Tuzlu Kahve
  • 12:00 - 14:15 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
  • 14:15 - 16:00 Güzel Köylü
  • 16:00 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 23:15 Çirkin

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:00 Mercan Köşk
  • 05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
  • 16:00 - 19:00 Aşk ve Taht
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 % 100 Futbol
  • 01:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:30 Gençlik Rüzgarı
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
  • 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarih belli oldu! Fenomen dizi böyle dönüyorTarih belli oldu! Fenomen dizi böyle dönüyor
Güllü'nün düştüğü sırada oradaydı! Olay sözler: "Annesini camdan atıp..."Güllü'nün düştüğü sırada oradaydı! Olay sözler: "Annesini camdan atıp..."

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.