13 Eylül Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

“Bugün TV’de ne var?” ve “Bu akşam hangi diziler var?” soruları pazar gününü ekran başında geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Yeni yayın döneminin başlamasıyla kanalların programları da hareketlenirken, 13 Eylül Pazar 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de gün boyunca hangi yapımların ekrana geleceği ve akşam kuşağında izleyicileri nelerin beklediği haberimizde…
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:10 - 01:25 Pelin Çift İle Gündem...
- 01:25 - 04:10 Evlilik Güzeldir
- 04:10 - 05:05 Turgay Başyayla ile...
- 05:05 - 08:10 Kalk Gidelim
- 08:10 - 11:45 Evlilik Güzeldir
- 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
- 13:00 - 15:30 Kod Adı Kırlangıç
- 15:30 - 19:00 Gönül Dağı
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Evlilik Güzeldir
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:30 Haysiyet
- 03:30 - 04:30 Müzik Arası
- 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 12:45 Haysiyet
- 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
- 13:45 - 16:15 Güller ve Günahlar
- 16:15 - 19:00 Haysiyet
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
NOW Yayın Akışı
- 01:30 - 03:00 Rüzgara Bırak
- 03:00 - 05:00 İnadına Aşk
- 05:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 08:30 Şahane Hayatım
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 13:00 Şevkat Yerimdar
- 13:00 - 16:30 Ben Leman
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 22:15 Mukadderat
SHOW TV Yayın Akışı
- 02:00 - 04:15 Muhtemel Aşk
- 04:15 - 06:45 Siyah Kalp
- 06:45 - 10:00 Sevdan Bir Ateş
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 16:00 Sevdan Bir Ateş
- 16:00 - 18:25 Züğürt Ağa
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV Yayın Akışı
- 02:15 - 03:50 Arabesk
- 03:50 - 05:50 Güzel Köylü
- 05:50 - 07:00 İki Aile
- 07:00 - 09:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:00 - 12:00 Tuzlu Kahve
- 12:00 - 14:15 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
- 14:15 - 16:00 Güzel Köylü
- 16:00 - 19:00 Sevdiğim Sensin
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 23:15 Çirkin
ATV Yayın Akışı
- 02:20 - 05:00 Mercan Köşk
- 05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:10 Dizi TV
- 12:10 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - 19:00 Aşk ve Taht
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:30 A.B.İ.
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 % 100 Futbol
- 01:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 05:15 Gazete Magazin
- 05:15 - 06:30 Gençlik Rüzgarı
- 06:30 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye
Okuyucu Yorumları 0 yorum