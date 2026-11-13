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13 Kasım Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

13 Kasım 2026 Cuma TV yayın akışı belli oldu. Haftanın son iş gününde televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 13 Kasım 2026 Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8 yayın akışı...

13 Kasım Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

13 Kasım 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı belli oldu. Bu akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, NOW TV'de Ömür Usta izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam başka hangi diziler ve programlar var? İşte günün TV yayın akışı ve program saatleri...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 01:40 - 04:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 04:05 - 05:45 Seksenler
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:25 Seksenler
  • 14:25 - 17:30 Gönül Dağı
  • 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:45 - 04:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Ömür Usta
  • 02:45 - 03:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 03:45 - 04:45 Şevkat Yerimdar
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 06:30 Karagül
  • 06:30 - 07:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada
  • 15:00 - 17:30 Ömür Usta
  • 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:45 Ömür Usta

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş
  • 03:45 - 06:00 Bahar
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Dizi
  • 03:00 - 05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:30 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
  • 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 01:20 - 03:30 Var Mısın Yok Musun
  • 03:30 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 07:00 Hercai
  • 07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Temizlik Benim İşim
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
  • 09:00 - 12:45 Gel Konuşalım
  • 12:45 - 16:00 Temizlik Benim İşim
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

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