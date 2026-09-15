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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci oldu! Rolü için imaj değiştirdi

Kızılcık Şerbeti dizisi beşinci sezonu 18 Eylül Cuma günü başlıyor . BaşrollerindeBarış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna Asena Keskinci dahil oldu. Oyuncunun son hali dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci oldu! Rolü için imaj değiştirdi

Kızılcık Şerbeti dizisi kadrodaki değişim sonrası yeni sezona başlayacak. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler’in paylaştığı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna genç kuşağın yıldız oyuncularından Asena Keskinci dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti nin yeni Çimen i Asena Keskinci oldu! Rolü için imaj değiştirdi 1

Dizinin sürprizlerle dolu yeni sezonunda Kıvılcım’ın kızı Çimen karakterine hayat veren Asena Keskinci’nin setten ilk kareleri basına yansıdı.
Kızılcık Şerbeti nin yeni Çimen i Asena Keskinci oldu! Rolü için imaj değiştirdi 2

Oyuncu son olarak Jasmine dizisindeki erotik sahneleriyle gündeme geliyordu. Kızılcık Şerbeti için imaj değiştiren oyuncuya "Çok güzel olmuş", "Diziye renk katmış", "Hangi role girse kotarıyor", "Beğendim" yorumları geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu dizi 18 Eylül’de ekrana dönüyor.

Kızılcık Şerbeti nin yeni Çimen i Asena Keskinci oldu! Rolü için imaj değiştirdi 3

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Asena Keskinci
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