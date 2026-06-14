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14 Haziran Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Pazar akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte kanalların güncel yayın akış bilgileri...

14 Haziran Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

14 Haziran pazar akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:00 Kupa Saati
  • 01:00 - 03:15 Brezilya - Fas
  • 03:15 - 03:50 Çizginin Ötesinde
  • 03:50 - 06:00 Gassal
  • 06:00 - 07:00 Yedi Numara
  • 07:00 - 09:15 Avustralya - Türkiye
  • 09:15 - 10:20 Dünya Kupası Özel Program
  • 10:20 - 11:45 Lingo Türkiye
  • 13:00 - 14:05 Yurda Dönüş
  • 14:05 - 15:25 Kod Adı Kırlangıç
  • 15:25 - 19:00 Taşacak Bu Deniz
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Almanya - Curaçao

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Daha 17
  • 03:00 - 04:00 Müzik Arası
  • 04:00 - 07:00 Taş Kağıt Makas
  • 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Daha 17
  • 14:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Daha 17

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 Hadi Hayırlısı :...
  • 02:15 - 03:30 Hanzo
  • 03:30 - 04:00 Dolap Beygiri
  • 04:00 - 06:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 Gönülden Gönüle
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 Gırgıriye'de Şenlik Var
  • 14:45 - 16:45 İstasyon
  • 16:45 - 18:25 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Kar Masalı

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın
  • 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
  • 09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 15:30 - 19:00 Dizi
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Dizi

ATV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:00 Takip: İstanbul
  • 03:00 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
  • 05:30 - 07:30 Bir Gece Masalı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 15:50 A.B.İ.
  • 15:50 - 19:00 Var Mısın Yok Musun
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 21:00 TEO Liseler Arası Bilgi...

TV8 Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:30 Gençlik Rüzgarı
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

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