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15 Eylül reyting sonuçları: Tuzlu Kahve A.B.İ.'yi gölgede bıraktı

15 Eylül 2026 Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Prime time rekabetinde Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisi bir kez daha zirvenin sahibi olurken, Kanal D'nin Haysiyet'i ikinci sıraya yerleşti. ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. reytinglerde geride kaldı.

15 Eylül reyting sonuçları: Tuzlu Kahve A.B.İ.'yi gölgede bıraktı

Televizyon ekranlarında 15 Eylül Salı akşamı diziler ve yarışma programları arasında büyük reyting yarışı yaşandı. İzleyicilerin merakla beklediği 15 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı. Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1 ve TV8'in iddialı yapımları Total kategorisinde kıyasıya mücadele ederken gecenin en çok izlenen yapımı da netleşti.

Tuzlu Kahve, 5.03 reyting ve 16.88 share ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

15 Eylül reyting sonuçları: Tuzlu Kahve A.B.İ. yi gölgede bıraktı 1

Haysiyet, 4.24 reytingle ikinci sıraya yerleşerek güçlü performansını sürdürdü.

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., 3.07 reytingle ilk 5'e girmeyi başardı.
15 Eylül reyting sonuçları: Tuzlu Kahve A.B.İ. yi gölgede bıraktı 2

Mehmed: Fetihler Sultanı, TRT 1 adına ilk 10'da yer alırken MasterChef Türkiye de TV8'i temsil eden tek prime time yapımı olarak listeye girdi.

İşte TİAK'a göre günün reyting sıralaması:

15 Eylül reyting sonuçları: Tuzlu Kahve A.B.İ. yi gölgede bıraktı 3

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