Gözde Seda Altuner geceliğiyle yatakta poz verdi! Yorum yağdı

‘Sadakatsiz’ dizisindeki Gönül karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla ve geçirdiği değişimle gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda zayıflama iğnesi kullandığını açıklayan oyuncu, yeni görünümünü sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.



Oyuncu son olarak yatakta geceliğiyle verdiği pozlarla pek çok yorum aldı. Altuner'e "Çok güzel olmuşsunuz", "Zaten güzel bir kadındı şimdi afet oldu", "Çok zayıflamışsınız ne güzel olmuşsunuz" yorumları yağdı.

ZAYIFLAMA İĞNESİ İLE ERİDİ

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz şubat ayında kilo verme süreciyle ilgili merak edilenleri dile getirmiş; zayıflama iğnesi yardımıyla kilo verdiğini ve sürecin doktor denetiminde ilerlediğini vurgulamıştı.

Altuner, "İğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. O meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum. Tüm gürbüzler eridik. Tıbbi bir müdahale oldu yani." demişti.