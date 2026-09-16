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Yoğun bakımdaydı! Nev'in sağlık durumuna dair yeni açıklama

“Nev” adıyla tanınan Nevzat Doğansoy’un çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklanmıştı. Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yoğun bakımdaydı! Nev'in sağlık durumuna dair yeni açıklama

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev'in sağlık durumu merak ediliyor. 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenilmişti.

NEV'İN SAĞLIĞI NASIL?

Nev'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır" denmişti.

Yoğun bakımdaydı! Nev in sağlık durumuna dair yeni açıklama 1

"İYİLEŞME EĞİLİMİNDE"

Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcının menajeri İlker Ercan, "Solunum cihazından ayrıldı. Doktorlarından aldığım bilgiye göre iyileşme eğiliminde. İki gün sonra yoğun bakımdan normal odaya çıkmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Nev (Nevzat Doğansoy)
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