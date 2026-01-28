15 kadın baterist aynı sahnede buluşuyor!

Başarılı ve yetenekli davulcu Leyan Senay'ın öncülüğünde hayata geçirilen She Rocks!, yarın akşam Tamirhane’de 15 kadın bateristi aynı sahnede bir araya getiriyor.

Konser serisinin ilkinde Duru Çırasunlar, Rozalin Tekin, Sude Duman, Pınar Yavuz, Deniz Şengezer, Öykü Dinçman, Nisanur Seyyit, Gözde Şahsıvar, Nil Savaş, Betül Yazıcı, Sıla Şahinöz, Aylin Eldeniz, Zeynep Kuru, Tuna İlgazi ve Azra İçöz yer alacak. Her birinin kendi performansıyla sahnede olacağı bu buluşmanın, ilerleyen yıllarda aynı anda aynı sahneyi paylaşan onlarca kadının yer alacağı bir buluşmaya da önayak olması hedefleniyor.

"BİZ SADECE DAVULCU, SADECE MÜZİSYENİZ"

"Biz sadece davulcu, sadece müzisyeniz," diyen Senay’a göre bu tür ifadeler küçük gibi görünse de sanatın ve sanatçının toplumda nasıl konumlandığını belirleyen güçlü kodlar. She Rocks! da tam olarak bu kodları dönüştürmeyi hedefliyor.

Projede öne çıkan bir diğer unsur ise sahne arkasında kurulan güçlü dayanışma. Senay, beş yıldır bu topluluğun içinde yer alan kadınların yalnızca müzikal üretimde değil, hayatın içinde de birbirlerine omuz verdiklerini anlatıyor.