15 kadın baterist aynı sahnede buluşuyor!

15 davulcu, dünyanın en ikonik rock şarkılarını kendi ritimleriyle sahneye taşıyacak. Leyan Senay'ın yıllardır emek verdiği kadın dayanışması sahnede karşılığını buluyor. She Rocks!, yarın akşam Tamirhane’de 15 kadın bateristi aynı sahnede buluşturarak, müzikte cinsiyet kalıplarına karşı güçlü bir kolektif söz söylüyor.

Cansu Akalp

Başarılı ve yetenekli davulcu Leyan Senay'ın öncülüğünde hayata geçirilen She Rocks!, yarın akşam Tamirhane’de 15 kadın bateristi aynı sahnede bir araya getiriyor.

Konser serisinin ilkinde Duru Çırasunlar, Rozalin Tekin, Sude Duman, Pınar Yavuz, Deniz Şengezer, Öykü Dinçman, Nisanur Seyyit, Gözde Şahsıvar, Nil Savaş, Betül Yazıcı, Sıla Şahinöz, Aylin Eldeniz, Zeynep Kuru, Tuna İlgazi ve Azra İçöz yer alacak. Her birinin kendi performansıyla sahnede olacağı bu buluşmanın, ilerleyen yıllarda aynı anda aynı sahneyi paylaşan onlarca kadının yer alacağı bir buluşmaya da önayak olması hedefleniyor.

"BİZ SADECE DAVULCU, SADECE MÜZİSYENİZ"

"Biz sadece davulcu, sadece müzisyeniz," diyen Senay’a göre bu tür ifadeler küçük gibi görünse de sanatın ve sanatçının toplumda nasıl konumlandığını belirleyen güçlü kodlar. She Rocks! da tam olarak bu kodları dönüştürmeyi hedefliyor.

Projede öne çıkan bir diğer unsur ise sahne arkasında kurulan güçlü dayanışma. Senay, beş yıldır bu topluluğun içinde yer alan kadınların yalnızca müzikal üretimde değil, hayatın içinde de birbirlerine omuz verdiklerini anlatıyor.

Müzik
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

