Enes Batur YouTube'a geri döndü! Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Uzun süredir YouTube'da içerik üretmeyen Enes Batur, yeni videosuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Uzun bir aradan sonra platforma geri dönen Enes Batur, yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı.

Batur, özel hayatındaki gelişmelerin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Takipçilerine içini döken fenomen Enes Batur, uzun süre içine kapandığını ve bu süreçte yalnızlıkla mücadele ettiğini itiraf etti.

"İLİŞKİM BİTTİKTEN SONRA YALNIZ KALDIM"

Yaşadığı duygusal çöküşü anlatan Batur, "Hayat amacımı kaybettim. Amacım, Youtube video çekmek ve arkadaşlarımın olmasıydı. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim. Düşüşe geçtim, depresyona girdim. Kalbini kırdığım insanlardan tek tek özür dilerim" şeklinde konuştu.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Enes Batur'un 'Hayattayım vlog' başlığıyla yayınladığı video kısa sürede gündem olurken ünlü ismin son hali herkesi hayrete düşürdü.

Sosyal medyada; 'Ne olmuş bu çocuğa?', 'Tanıyamadım resmen' 'Çok değişmiş yaa Allah yardımcısı olsun her ne sıkıntısı varsa', 'Bu galiba tükenmişlik sendromun saf hali, 'Bir an bu kim dedim' gibi yorumlar yapıldı.