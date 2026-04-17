15 kilo verdi! Hakan Meriçliler'in yeni adresi belli oldu

“Daha 17” dizisinin birinci bölüm çekimleri Bodrum’da devam ediyor. Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığı üstlendiği Kanal D’nin Pastel Film imzalı dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Son olarak “Mezarlık” dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Hakan Meriçliler, “Daha 17” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Devlet Tiyatroları’nda oynadığı “Hırçın Kız” oyunu yıllardır kapalı gişe devam eden Meriçliler “Daha 17” dizisinde “Remzi” karakterine hayat verecek ve okul müdürü olarak seyirci karşısına çıkacak.

Son dönemde diyet ve sporla 15 kilo veren ünlü oyuncunun ikinci bölüm itibariyle ekibe katılacağı öğrenildi.