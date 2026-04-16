MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

15 Nisan 2026 reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

Televizyon dünyasında reyting mücadelesi kızışıyor. Dün akşam yayınlanan programların reyting sonuçları net bir şekilde ortaya çıktı. İşte reyting sıralamasında öne çıkan programlar...

Öznur Yaslı İkier

Gecenin en çok konuşulan programı Survivor, TV8 ekranlarında yer aldı. İzleyicilerin büyük ilgisini çekti. Yarışma, saatler süren heyecanıyla göz doldurdu.

İkinci sırada ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı yer aldı. Gün içinde izleyicileri ekran başına kilitledi. Program, gündeme dair tartışmalarıyla dikkat çekti.

Üçüncü sırada Yeraltı (TKR) dizisi vardı. Bu dizi NOW kanalında yayınlandı.

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sabah saatlerinde izleyicilerin dikkatini çekti. Gerçeği arayan izleyicilere içtenlik sundu. Duygu dolu hikayelerle reytinglerde iyi bir konumda yer aldı.

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya (TKR), akşam saatlerinde önemli bir başarı elde etti. Dizi, izleyicilere farklı bir bakış açısı sundu. Dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Reyting sonuçları, izleyicilerin neyi izlemek istediğini ortaya koyuyor. Televizyon dünyası, dinamik yapısıyla değişmeye devam ediyor.

15 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 SURVIVOR TV8 20:43:47 23:32:49
2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:15 18:49:15
3 YERALTI (TKR) NOW 20:07:36 22:45:27
4 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:44
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:59:56
6 ESREF RUYA (TKR) KANAL D 20:00:53 22:52:38
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:00 19:56:06
8 GELIN KANAL 7 19:39:39 21:13:36
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:28 20:00:00
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:20 20:00:04

Kaynak: TİAK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Telefon şifresini vermedi! "Özel fotoğraflar var" Telefon şifresini vermedi! "Özel fotoğraflar var"
Minik kızıyla paylaşım yaptı! Beğeni yağdıMinik kızıyla paylaşım yaptı! Beğeni yağdı

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.