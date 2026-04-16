15 Nisan 2026 reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

Gecenin en çok konuşulan programı Survivor, TV8 ekranlarında yer aldı. İzleyicilerin büyük ilgisini çekti. Yarışma, saatler süren heyecanıyla göz doldurdu.

İkinci sırada ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı yer aldı. Gün içinde izleyicileri ekran başına kilitledi. Program, gündeme dair tartışmalarıyla dikkat çekti.

Üçüncü sırada Yeraltı (TKR) dizisi vardı. Bu dizi NOW kanalında yayınlandı.

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sabah saatlerinde izleyicilerin dikkatini çekti. Gerçeği arayan izleyicilere içtenlik sundu. Duygu dolu hikayelerle reytinglerde iyi bir konumda yer aldı.

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya (TKR), akşam saatlerinde önemli bir başarı elde etti. Dizi, izleyicilere farklı bir bakış açısı sundu. Dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

15 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 SURVIVOR TV8 20:43:47 23:32:49 2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:15 18:49:15 3 YERALTI (TKR) NOW 20:07:36 22:45:27 4 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:44 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:59:56 6 ESREF RUYA (TKR) KANAL D 20:00:53 22:52:38 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:00 19:56:06 8 GELIN KANAL 7 19:39:39 21:13:36 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:28 20:00:00 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:20 20:00:04

Kaynak: TİAK