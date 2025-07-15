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15 Temmuz hain darbe girişiminde TRT ekranında zorla bildiri okutulan Tijen Karaş'ın son hali

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece hafızalara kazınan bir isim de TRT spikeri Tijen Karaş olmuştu. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde Tişen Karaş'ın son hali merak edildi. Sunuculuğu bırakan spiker bakın artık ne yapıyor...

15 Temmuz hain darbe girişiminde TRT ekranında zorla bildiri okutulan Tijen Karaş'ın son hali
Kubra Akalın

MYNET DETAY- 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O gece hafızalara kazınan en çarpıcı anlardan biri hiç şüphesiz TRT spikeri Tijen Karaş’ın zorla darbe bildirisini okumasıydı.

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutularak bir gecede milyonlarca kişi tarafından tanınan Tijen Karaş hain darbe girişiminin yıl dönümünde merak konusu oldu.

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15 Temmuz hain darbe girişiminde TRT ekranında zorla bildiri okutulan Tijen Karaş ın son hali 1

TİJEN KARAŞ NE YAPIYOR?

Yaşananlardan kısa süre sonra ekranlardan uzaklaşan spiker artık kişisel gelişim eğitmenliği yapıyor. Şehir şehir dolaşan başarılı spiker kişisel gelişim zirvelerinden adından söz ettiriyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminde TRT ekranında zorla bildiri okutulan Tijen Karaş ın son hali 2

"SAĞLIĞIM GİTTİ"

Tijen Karaş geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada o geceye dair şunları söylemişti:

15 Temmuz hain darbe girişiminde TRT ekranında zorla bildiri okutulan Tijen Karaş ın son hali 3

"Hâlâ soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle."

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15 Temmuz darbe girişimi 15 temmuz
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