15 Temmuz hain darbe girişiminde TRT ekranında zorla bildiri okutulan Tijen Karaş'ın son hali

MYNET DETAY- 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O gece hafızalara kazınan en çarpıcı anlardan biri hiç şüphesiz TRT spikeri Tijen Karaş’ın zorla darbe bildirisini okumasıydı.

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutularak bir gecede milyonlarca kişi tarafından tanınan Tijen Karaş hain darbe girişiminin yıl dönümünde merak konusu oldu.

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TİJEN KARAŞ NE YAPIYOR?

Yaşananlardan kısa süre sonra ekranlardan uzaklaşan spiker artık kişisel gelişim eğitmenliği yapıyor. Şehir şehir dolaşan başarılı spiker kişisel gelişim zirvelerinden adından söz ettiriyor.

"SAĞLIĞIM GİTTİ"

Tijen Karaş geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada o geceye dair şunları söylemişti:

"Hâlâ soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle."