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16 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

16 Ekim 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in yayın akışında diziler, yarışma programları ve filmler yer alıyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var?

16 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın son iş gününde televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. 16 Ekim Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkacak. İşte kanalların güncel yayın akışı bilgisi...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:50 Teşkilat
  • 02:50 - 03:15 Seksenler
  • 03:15 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:15 Seksenler
  • 14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:15 - 04:15 Gelinim Mutfakta
  • 04:15 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker
  • 20:00 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Anne Yarısı
  • 02:45 - 04:30 Şevkat Yerimdar
  • 04:30 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Sevdam Karadeniz
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 17:30 Ömür Usta
  • 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:45 Ömür Usta

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş
  • 03:30 - 06:00 Bahar
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Dizi
  • 03:00 - 05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:30 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...
  • 01:20 - 04:00 Mercan Köşk
  • 04:00 - 06:00 A.B.İ.
  • 06:00 - 07:00 Hercai
  • 07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mercan Köşk
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:40 Küçük Deniz Kızı

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

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