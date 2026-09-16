16 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8

Televizyon ekranlarında 16 Eylül Çarşamba günü yine hareketli bir yayın maratonu izleyicileri bekliyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar dizilerden yarışmalara, gündüz programlarından filmlere kadar pek çok farklı yapım ekranlara gelecek. “Bugün TV’de ne var?” diye merak edenler için 16 Eylül 2026 Çarşamba günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışını derledik.

TRT 1 Yayın Akışı

00:30 - 03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:05 - 05:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:30 - 06:15 Hayallerinin Peşinde

06:15 - 07:10 Turgay Başyayla ile...

07:10 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:40 Seksenler

14:40 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 23:00 Evlilik Güzeldir

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:30 Gelinim Mutfakta

04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:30 İkizler Memo-Can

09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Aşk Yeniden

02:30 - 04:30 İnadına Aşk

04:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Şahane Hayatım

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:30 Cenazemize Hoş Geldiniz

SHOW TV Yayın Akışı

02:00 - 04:15 Sevdan Bir Ateş

04:15 - 06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Sevdan Bir Ateş

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:15 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:00 Güzel Köylü

05:00 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Güzel Köylü

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Aşk ve Taht

03:00 - 06:00 Altı Üstü İstanbul

06:00 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 A.B.İ.

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Aşk ve Taht

TV8 Yayın Akışı