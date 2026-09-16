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16 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8

16 Eylül Çarşamba 2026 TV yayın akışı belli oldu. Gün boyu ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve eğlence programları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün TV'de ne var, hangi kanalda hangi program var? İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'in 16 Eylül Çarşamba gününe ait güncel yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar.

16 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8

Televizyon ekranlarında 16 Eylül Çarşamba günü yine hareketli bir yayın maratonu izleyicileri bekliyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar dizilerden yarışmalara, gündüz programlarından filmlere kadar pek çok farklı yapım ekranlara gelecek. “Bugün TV’de ne var?” diye merak edenler için 16 Eylül 2026 Çarşamba günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışını derledik.

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 03:05 - 05:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:30 - 06:15 Hayallerinin Peşinde
  • 06:15 - 07:10 Turgay Başyayla ile...
  • 07:10 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:40 Seksenler
  • 14:40 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 23:00 Evlilik Güzeldir

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:30 İkizler Memo-Can
  • 09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü
  • 11:30 - 14:00 Daha 17
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Aşk Yeniden
  • 02:30 - 04:30 İnadına Aşk
  • 04:30 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Şahane Hayatım
  • 07:15 - 08:00 İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:30 Cenazemize Hoş Geldiniz

SHOW TV Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:15 Sevdan Bir Ateş
  • 04:15 - 06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Sevdan Bir Ateş
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Dizi
  • 03:00 - 05:00 Güzel Köylü
  • 05:00 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 15:00 Güzel Köylü
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 Aşk ve Taht
  • 03:00 - 06:00 Altı Üstü İstanbul
  • 06:00 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 A.B.İ.
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 Aşk ve Taht

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
  • 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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