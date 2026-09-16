Kadir İnanır'ın mal varlığı neler? Vasiyeti açıklanacak

Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 182 filmde rol alan İnanır, pek çok rolüyle hafızalara kazındı.

Kadir İnanır'ın ölümü sonrası vasiyeti ve mal varlığı merak ediliyordu. Geride üç ayrı vasiyet bıraktığı iddia edilen usta oyuncunun ilk vasiyeti 2015 yılında, diğer iki vasiyeti ise 2022'de noter huzurunda düzenlendiği söyleniyordu.



Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından üç vasiyetin 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi'nde açılacağı iddiaları gündeme geldi. Açılışın ardından usta sanatçının mal varlığının kimlere kaldığı resmileşecek.

MAL VARLIĞI MERAK EDİLİYOR

Kadir İnanır'ın bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkul olduğu bunun yanı sıra yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunduğu iddiaları var.



Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet Rolex marka saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de bulunuyor.

Kurbağalara olan ilgisiyle de tanınan İnanır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün yer aldığı koleksiyonu da usta isimden geriye kalan önemli parçalar arasında yer alıyor.