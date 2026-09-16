MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kadir İnanır'ın mal varlığı neler? Vasiyeti açıklanacak

Kadir İnanır'ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı belirtilen üç ayrı vasiyetin, 17 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde açılacağı iddia edildi. İddia sonrası usta oyuncu Kadir İnanır'ın mal varlığı merak konusu oldu.

Kadir İnanır'ın mal varlığı neler? Vasiyeti açıklanacak

Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 182 filmde rol alan İnanır, pek çok rolüyle hafızalara kazındı.

Kadir İnanır'ın ölümü sonrası vasiyeti ve mal varlığı merak ediliyordu. Geride üç ayrı vasiyet bıraktığı iddia edilen usta oyuncunun ilk vasiyeti 2015 yılında, diğer iki vasiyeti ise 2022'de noter huzurunda düzenlendiği söyleniyordu.
Kadir İnanır ın mal varlığı neler? Vasiyeti açıklanacak 1
Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından üç vasiyetin 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi'nde açılacağı iddiaları gündeme geldi. Açılışın ardından usta sanatçının mal varlığının kimlere kaldığı resmileşecek.

MAL VARLIĞI MERAK EDİLİYOR

Kadir İnanır'ın bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkul olduğu bunun yanı sıra yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunduğu iddiaları var.
Kadir İnanır ın mal varlığı neler? Vasiyeti açıklanacak 2

Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet Rolex marka saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de bulunuyor.

Kurbağalara olan ilgisiyle de tanınan İnanır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün yer aldığı koleksiyonu da usta isimden geriye kalan önemli parçalar arasında yer alıyor.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzlerce aday arasından seçilip başrol oldu! Bakın nereli...Yüzlerce aday arasından seçilip başrol oldu! Bakın nereli...
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Anahtar Kelimeler:
Vasiyet Kadir İnanır miras
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.