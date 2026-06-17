16 Haziran reyting sonuçları! Dünya Kupası maçı zirvede

Televizyon ekranlarında 16 Haziran Çarşamba akşamı Dünya Kupası heyecanı yaşandı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen karşılaşma diğer programları geride bıraktı.

Zirvenin sahibi FIFA 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Fransa-Senegal maçıydı.

İkinci sırada ATV’nin vazgeçilmez programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

Survivor, TV8 izleyicileri tarafından hala yoğun ilgiyle takip ediliyor. 20:44 sonrası başlayan yarışma programı, izleyicilerin merakını diri tutmaya devam ediyor. Bu sezonun heyecan verici anları, reytinglerde başarılı bir performans sergilemesini sağladı. Çekişmeli yarışmalar, izleyicilerin ilgisini artırıyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 FRANSA-SENEGAL FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 21:49:30 24:17:07 2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:47 3 SURVIVOR TV8 20:44:18 24:30:56 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:00 18:46:14 5 VAR MISIN YOK MUSUN ATV 20:45:45 23:43:02 6 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:54:39 7 NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:07 8 VAR MISIN YOK MUSUN OZET ATV 19:59:58 20:45:45 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:22 19:59:39 10 JUMANJI VAHSI ORMAN (Y.S) STAR TV 20:00:21 22:25:57

Kaynak: TİAK