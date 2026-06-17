16 Haziran reyting sonuçları! Dünya Kupası maçı zirvede

Televizyon ekranlarında 16 Haziran Çarşamba akşamı Dünya Kupası heyecanı yaşandı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen karşılaşma diğer programları geride bıraktı.
Zirvenin sahibi FIFA 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Fransa-Senegal maçıydı.
İkinci sırada ATV’nin vazgeçilmez programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.
Survivor, TV8 izleyicileri tarafından hala yoğun ilgiyle takip ediliyor. 20:44 sonrası başlayan yarışma programı, izleyicilerin merakını diri tutmaya devam ediyor. Bu sezonun heyecan verici anları, reytinglerde başarılı bir performans sergilemesini sağladı. Çekişmeli yarışmalar, izleyicilerin ilgisini artırıyor.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|FRANSA-SENEGAL FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI
|TRT 1
|21:49:30
|24:17:07
|2
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:06
|12:59:47
|3
|SURVIVOR
|TV8
|20:44:18
|24:30:56
|4
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:00
|18:46:14
|5
|VAR MISIN YOK MUSUN
|ATV
|20:45:45
|23:43:02
|6
|ATV ANA HABER
|ATV
|18:59:53
|19:54:39
|7
|NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:07
|20:00:07
|8
|VAR MISIN YOK MUSUN OZET
|ATV
|19:59:58
|20:45:45
|9
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:22
|19:59:39
|10
|JUMANJI VAHSI ORMAN (Y.S)
|STAR TV
|20:00:21
|22:25:57
Kaynak: TİAK
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