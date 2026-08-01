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Berfu Yenenler kaybettiği bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı

Bir süredir gözlerden uzak olan Berfu Yenenler 3. hamileliğinin sonlandığını açıklamıştı. 12 haftalık hamileliğinin sona ermek zorunda kaldığını açıklayan Yenenler, ultrason görüntülerini paylaştı.

Berfu Yenenler kaybettiği bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı

Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine giren ve Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan olan Berfu Yenenler sosyal medyayı aktif kullanırken bir anda sessizliğe bürününce merak edilmişti.

Berfu Yenenler kaybettiği bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı 1

Yaptığı yazılı açıklamada bir süredir hamilelik sebebiyle gözlerden uzak olduğunu söyleyen Berfu Yenenler, “Hamileydim fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu” demişti.

Berfu Yenenler kaybettiği bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı 2

"YAŞADIĞIM EN ZOR DÖNEMLERDEN..."

Üzücü haberi verdikten sonra yine sessizliğe gömülen Yenenler yeni paylaşım yaptı. Çocuklarını ve eşini paylaşan Berfu Yenenler kaybettiği bebeğine dair utrason görüntülerini ve bebeğin kalp atışlarını da paylaştı.

Berfu Yenenler kaybettiği bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı 3

Berfu Yenenler "Yaşadığım en zor dönemlerden biriydi. Her zaman vardır bir hayır diyerek yaralarımızı sarıp kendimizi ağustosa attık. Benimle aynı acıyı yaşayıp hikâyesini paylaşan, bana çiçekler gönderen, güzel mesajlarıyla hayatımı aydınlatan herkese ne kadar teşekkür etsem az. Bazen hayat böyle... Bazen de yaralandığımız yerden çiçekler açar. Yaralarımın izlerini ömür boyu taşıyıp hatırlayacağım ama açacak yeni çiçekler için de heyecanlıyım."

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Berfu Yenenler
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