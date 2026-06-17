MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

16 Haziran Survivor'da kim kazandı? Nagihan mı Nefise mi?

Survivor 2026'da büyük finale geri sayım sürerken İstanbul'daki dörtlü final koltuğunu kazanan son isimler de belli oldu. 16 Haziran Salı akşamı ekrana gelen bölümde nefes kesen mücadelelerin ardından bir yarışmacı finale adını yazdırırken, bir isim ise Survivor hayallerine veda etti.

16 Haziran Survivor'da kim kazandı? Nagihan mı Nefise mi?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026'da final heyecanı doruğa ulaştı. 19 Haziran'da gerçekleşecek büyük final öncesinde İstanbul'da mücadele edecek son dört yarışmacı netleşti. Mert Nobre ve Sercan Yıldırım'ın ardından kritik oyunlarda başarılı olan Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı da finale kalmayı başardı. Gecenin sonunda düelloyu kaybeden Nefise Karatay ise Survivor 2026'ya veda eden son isimlerden biri oldu. İşte Survivor'da finale kalan yarışmacılar ve eleme gecesinde yaşananlar...

Survivor'da daha önce iki isim İstanbul bileti kazanmayı garantilemişti. Nefes kesen mücadeleler sonrası Mert Nobre ve Sercan Yıldırım, İstanbul'daki finale kalan ilk iki yarışmacı olmuştu.

16 Haziran Survivor da kim kazandı? Nagihan mı Nefise mi? 1

16 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM KAZANDI?

16 Haziran tarihli Survivor'da finale kalan yarışmacılar Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı oldu. Kritik oyunu kazanarak dörtlü finale adını yazdıran 3. isim Nagihan Karadere oldu.

Bu kritik galibiyetin ardından Nagihan, Survivor 2026'da final koltuğunu garantileyerek İstanbul biletini almayı başardı.

16 Haziran Survivor da kim kazandı? Nagihan mı Nefise mi? 2

SURVIVOR 2026'DA KİM ELENDİ?

Ramazan Sarı ve Nefise Karatay, düelloda son ve dördüncü koltuğu kazanmak için parkurda kıyasıya yarıştı. Oyunu kazanan Ramazan, İstanbul'daki dörtlü final koltuğu için İstanbul biletini kazandı. Oyunun kaybedeni Nefise ise Survivor'dan elendi.

Nefise'nin elenmesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi "iyi oldu" derken kimi ise bu durumu 'haksızlık' olarak nitelendirdi.

SURVIVOR FİNALE KİM KALDI?

Survivor 2026'da son dörde kalan isimlerin; Mert Nobre, Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı olması kesinleşti.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sanırım gençken öleceğim' demiş! O şarkının çalmasını istemiş'Sanırım gençken öleceğim' demiş! O şarkının çalmasını istemiş
Türk sinemasının Panter Emel'i Emel Yıldız hayatını kaybettiTürk sinemasının Panter Emel'i Emel Yıldız hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Türk sinemasının Panter Emel'i Emel Yıldız hayatını kaybetti

Türk sinemasının Panter Emel'i Emel Yıldız hayatını kaybetti

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.