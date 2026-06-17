16 Haziran Survivor'da kim kazandı? Nagihan mı Nefise mi?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026'da final heyecanı doruğa ulaştı. 19 Haziran'da gerçekleşecek büyük final öncesinde İstanbul'da mücadele edecek son dört yarışmacı netleşti. Mert Nobre ve Sercan Yıldırım'ın ardından kritik oyunlarda başarılı olan Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı da finale kalmayı başardı. Gecenin sonunda düelloyu kaybeden Nefise Karatay ise Survivor 2026'ya veda eden son isimlerden biri oldu. İşte Survivor'da finale kalan yarışmacılar ve eleme gecesinde yaşananlar...

Survivor'da daha önce iki isim İstanbul bileti kazanmayı garantilemişti. Nefes kesen mücadeleler sonrası Mert Nobre ve Sercan Yıldırım, İstanbul'daki finale kalan ilk iki yarışmacı olmuştu.

16 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM KAZANDI?

16 Haziran tarihli Survivor'da finale kalan yarışmacılar Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı oldu. Kritik oyunu kazanarak dörtlü finale adını yazdıran 3. isim Nagihan Karadere oldu.

Bu kritik galibiyetin ardından Nagihan, Survivor 2026'da final koltuğunu garantileyerek İstanbul biletini almayı başardı.

SURVIVOR 2026'DA KİM ELENDİ?

Ramazan Sarı ve Nefise Karatay, düelloda son ve dördüncü koltuğu kazanmak için parkurda kıyasıya yarıştı. Oyunu kazanan Ramazan, İstanbul'daki dörtlü final koltuğu için İstanbul biletini kazandı. Oyunun kaybedeni Nefise ise Survivor'dan elendi.

Nefise'nin elenmesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi "iyi oldu" derken kimi ise bu durumu 'haksızlık' olarak nitelendirdi.

SURVIVOR FİNALE KİM KALDI?

Survivor 2026'da son dörde kalan isimlerin; Mert Nobre, Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı olması kesinleşti.