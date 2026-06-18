17 Haziran Çarşamba güncel reyting sonuçları! Doğanın Kanunu, Survivor reyting birincisi kim?

17 Haziran Çarşamba akşamının reyting sonuçları araştırılıyor. Dün akşam Tv8'de Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler çeyrek final heyecanı yaşanırken, Star TV'de Doğanın Kanunu ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte, Total ve AB reyting sıralamasında zirvenin sahibi...
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 DOGANIN KANUNU STAR TV
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 INGILTERE-HIRVATISTAN FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
4 SURVIVOR TV8
5 PORTEKIZ-DEMOKRATIK KONGO FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
6 ESRA EROL'DA ATV
7 ATV ANA HABER ATV
8 VAR MISIN YOK MUSUN ATV
9 ATV GUN ORTASI ATV
10 NOW ANA HABER NOW
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 INGILTERE-HIRVATISTAN FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2 PORTEKIZ-DEMOKRATIK KONGO FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
3 DOGANIN KANUNU STAR TV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SURVIVOR TV8
6 NOW ANA HABER NOW
7 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ TV8
8 FIFA 2026 DUNYA KUPASI KUPA SAATI TRT 1
9 DOGANIN KANUNU (TKR) STAR TV
10 ESRA EROL'DA ATV
ABC1 REYTİNG SONUÇLARI
INGILTERE-HIRVATISTAN FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
DOGANIN KANUNU STAR TV
PORTEKIZ-DEMOKRATIK KONGO FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
SURVIVOR TV8
ESRA EROL'DA ATV
VAR MISIN YOK MUSUN ATV
NOW ANA HABER NOW
FIFA 2026 DUNYA KUPASI KUPA SAATI TRT 1
ESREF RUYA (TKR) KANAL D
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