17 Kasım 2026 Salı akşamı televizyonda birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'de Haysiyet, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Tuzlu Kahve, Show TV'de Sevdan Bir Ateş ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. İşte 17 Kasım 2026 güncel Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8 yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:55 - 03:25 Seksenler

03:25 - 05:20 Masumlar Apartmanı

05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde

06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...

07:15 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 - 14:10 Seksenler

14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar

03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Uzak Şehir

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

02:00 - 03:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

03:00 - 04:30 Şevkat Yerimdar

04:30 - 05:15 Yasak Elma

05:15 - 06:15 Karagül

06:15 - 07:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada

15:00 - 17:45 Anne Yarısı

17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 23:45 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

00:30 - 03:15 Sevdan Bir Ateş

03:15 - 06:00 Bahar

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:30 Sevdan Bir Ateş tekrar

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Var Mısın Yok Musun

03:00 - 05:30 Bir Gece Masalı

05:30 - 08:00 Hercai

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı