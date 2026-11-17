17 Kasım 2026 Salı akşamı televizyonda birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'de Haysiyet, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Tuzlu Kahve, Show TV'de Sevdan Bir Ateş ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. İşte 17 Kasım 2026 güncel Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8 yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:55 - 03:25 Seksenler
- 03:25 - 05:20 Masumlar Apartmanı
- 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
- 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
- 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:30 - 14:10 Seksenler
- 14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar
- 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Uzak Şehir
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Haysiyet
NOW Yayın Akışı
- 02:00 - 03:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 03:00 - 04:30 Şevkat Yerimdar
- 04:30 - 05:15 Yasak Elma
- 05:15 - 06:15 Karagül
- 06:15 - 07:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada
- 15:00 - 17:45 Anne Yarısı
- 17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 23:45 Anne Yarısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:15 Sevdan Bir Ateş
- 03:15 - 06:00 Bahar
- 06:00 - 09:00 Baba
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Sevdan Bir Ateş tekrar
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Var Mısın Yok Musun
- 03:00 - 05:30 Bir Gece Masalı
- 05:30 - 08:00 Hercai
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Temizlik Benim İşim
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
- 09:00 - 12:45 Gel Konuşalım
- 12:45 - 16:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye