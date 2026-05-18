17 Mayıs akşamı Survivor'da kim elendi?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da heyecan her geçen gün daha da yükseliyor. 17 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan son bölümde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kritik bir mücadele verdi. Peki eleme oldu mu, kim elendi?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de, eleme oylaması dün gece yapılmadı. Kırmızı takımın dün akşam da 2. dokunulmazlık oyununu kaybetmesi nedeniyle oylama gerçekleşmedi. Survivor'da eleme adayları ise Nefise, Deniz ve Lina oldu.

Dokunulmazlık oyununu ise Ramazan kazandı.

SURVIVOR'A VEDA EDEN İSİM

Survivor'da hafta başında Barış Murat Yağcı bir kaza geçirdi. Elinde kırık olan Barış Survivor'a devam edemeyeceği için yarışmadan ayrıldı. Survivor resmi hesabında dün akşamın elenen yarışmacısı olarak Barış paylaşıldı.

Barış vedasında "Bu hayatta en önemlisi sağlık. Geriye alamadığımız tek

şey de sağlık. Ben bundan sonra kendi tedavi sürecime ve İstanbul'daki sürecin ilerlemesine odaklıyım. Ben inançlı insanım Allah beterinden sakladı. Ben annemi kaybettikten sonra hayatta ne yapacağımı çok bilemiyordum, bir şeye ihtiyacım vardı ve buraya gelmek nasip oldu" dedi.