Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Sevcan Orhan nişanlandı

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan şarkıcı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, nişanlandı.

Aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanan çiftin fotoğrafları da paylaşıldı.

Görkem Duman, Sevcan Orhan ile nişan yüzükleriyle çektirdikleri fotoğrafı "Bugün hayatımın en özel ve en anlamlı günlerinden birini yaşadım. Sevgili Sevcan Orhan ile hayatlarımızı birleştirme kararımızın ardından, ailelerimizin huzurunda nişanımızı yaptık, yüzüklerimizi taktık. Bu mutluluğumuzu paylaşan, iyi dileklerini ve güzel temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür ederim. Allah tüm sevenleri birbirine kavuştursun, herkesin gönlüne göre versin" notuyla yayımladı.

TATİL GÜNDEM OLMUŞTU

İzmir'de Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, geçtiğimiz yıl kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığını belirterek, eylem başlatmıştı. Çalışanların eylemi sırasında, Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman'ın, şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket Adası'na gittiği ortaya çıkmıştı. Bu tatil sosyal medyada eleştirel yorumlar almıştı.