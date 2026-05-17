MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık film sahnesi Sivas'ta yeniden canlandırıldı

Sivas Valiliği, Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit’in rol aldığı 1976 yapımı “Şoför” filminin unutulmaz sahnesini, yarım asır sonra yeniden canlandırdı.

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık film sahnesi Sivas'ta yeniden canlandırıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas’a gelen Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit için Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel çalışma, valilik sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Filmde kullanılan kırmızı otomobile benzer bir araçla Sivas kent merkezinde nostaljik bir yolculuğa çıkan Hülya Koçyiğit, 50 yıl önce rol aldığı “Şoför” filminin unutulmaz sahnesini yeniden yaşadı.

Hülya Koçyiğit in 50 yıllık film sahnesi Sivas ta yeniden canlandırıldı 1

VALİLİK PAYLAŞTI

Çekimlerde, filmde yer alan sahnelere benzer kareler kullanılarak Sivas'ın caddelerinde geçmişin izleri yeniden canlandırıldı.

Hülya Koçyiğit in 50 yıllık film sahnesi Sivas ta yeniden canlandırıldı 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,39

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

65.450 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bir film karesinden süzülüp gelen hatıra. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Sivas caddelerinde geçmişin zarafetini yeniden selamladı. 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında şehrimizde bulunan kıymetli sanatçımız, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden yaşadı."

Hülya Koçyiğit in 50 yıllık film sahnesi Sivas ta yeniden canlandırıldı 3

Duygusal atmosferi ve nostaljik dokusuyla dikkati çeken paylaşım, sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.

Hülya Koçyiğit in 50 yıllık film sahnesi Sivas ta yeniden canlandırıldı 4

Hülya Koçyiğit in 50 yıllık film sahnesi Sivas ta yeniden canlandırıldı 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eurovision birincisinin eşi Türk çıktı! Yorum yağdıEurovision birincisinin eşi Türk çıktı! Yorum yağdı
O ülke Eurovision'da 0 puan aldı! "Ulusal utanç" yorumlarıO ülke Eurovision'da 0 puan aldı! "Ulusal utanç" yorumları

Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çorlu'da silahlı çatışma! 2 polis şehit oldu

Çorlu'da silahlı çatışma! 2 polis şehit oldu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.