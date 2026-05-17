17 Mayıs Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon keyfiyle geçirmek isteyen izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 17 Mayıs Pazar 2026 TV yayın akışı belli olurken, ulusal kanallarda yayınlanacak diziler, yarışmalar, filmler ve eğlence programları da netleşti. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın akışında birbirinden dikkat çekici yapımlar yer alıyor.
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
- 01:50 - 04:05 Teşkilat
- 04:05 - 06:05 Cennetin Çocukları
- 06:05 - 06:50 Yedi Numara
- 06:50 - 09:20 Beni Böyle Sev
- 09:20 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
- 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
- 13:00 - 14:00 Yurda Dönüş
- 14:00 - 17:30 Taşacak Bu Deniz
- 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:55 Teşkilat
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Eşref Rüya
- 03:00 - 04:00 Müzik Arası
- 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
- 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
- 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 - 19:00 Uzak Şehir
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Sıcak Büfe
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Delikanlı
- 03:00 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
- 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:00 - 10:00 Arım Balım Peteğim
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 14:45 İyi Aile Çocuğu
- 14:45 - 18:25 Delikanlı
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Hükümet Kadın
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:00 Çirkin
- 03:00 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 08:00 İstanbullu Gelin
- 08:00 - 11:00 Sevdiğim Sensin
- 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Çirkin
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 01:30 - 04:30 Ateş Kuşları
- 04:30 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:10 Dizi TV
- 12:10 - 15:00 A.B.İ.
- 15:00 - 16:50 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
- 16:50 - 19:00 Hababam Sınıfı Askerde
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
- 16:30 - 20:00 Survivor Panorama
