MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

17 Mayıs Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

17 Mayıs Pazar 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de bugün hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği merak konusu oldu. İşte kanalların gün boyu yayın listesi…

17 Mayıs Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon keyfiyle geçirmek isteyen izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 17 Mayıs Pazar 2026 TV yayın akışı belli olurken, ulusal kanallarda yayınlanacak diziler, yarışmalar, filmler ve eğlence programları da netleşti. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın akışında birbirinden dikkat çekici yapımlar yer alıyor.

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:50 - 04:05 Teşkilat
  • 04:05 - 06:05 Cennetin Çocukları
  • 06:05 - 06:50 Yedi Numara
  • 06:50 - 09:20 Beni Böyle Sev
  • 09:20 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 14:00 Yurda Dönüş
  • 14:00 - 17:30 Taşacak Bu Deniz
  • 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Eşref Rüya
  • 03:00 - 04:00 Müzik Arası
  • 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 19:00 Uzak Şehir
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Sıcak Büfe

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Delikanlı
  • 03:00 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 Arım Balım Peteğim
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 İyi Aile Çocuğu
  • 14:45 - 18:25 Delikanlı
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Hükümet Kadın
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:00 Çirkin
  • 03:00 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 08:00 İstanbullu Gelin
  • 08:00 - 11:00 Sevdiğim Sensin
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Çirkin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 01:30 - 04:30 Ateş Kuşları
  • 04:30 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 15:00 A.B.İ.
  • 15:00 - 16:50 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
  • 16:50 - 19:00 Hababam Sınıfı Askerde
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
  • 05:00 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eurovision birincisinin eşi Türk çıktı! Yorum yağdıEurovision birincisinin eşi Türk çıktı! Yorum yağdı
O ülke Eurovision'da 0 puan aldı! "Ulusal utanç" yorumlarıO ülke Eurovision'da 0 puan aldı! "Ulusal utanç" yorumları

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.