Eurovision birincisi Dara'nın eşi Türk mü? Dara'nın eşi Ervin gündemde

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu yıl 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan Bulgaristan oldu. Bulgaristan'ı temsil eden Dara birinci olduktan sonra eşi merak edildi.

Bulgaristan'ı Bangaranga şarkısı ile temsil eden DARA'nın bir videoda “Türkiye’ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim." ifadeleri dikkat çekti.



Bu video yayılınca Dara'nın eşinin kim olduğu merak edildi. Eurovision 2026'da "Bangaranga" şarkısıyla büyük bir başarı yakalayarak Bulgaristan'a birincilik getiren ünlü şarkıcı Dara'nın eşi Ervin.

Haziran 2025'te evlenene Dara ve Ervin özel hayatlarını gözlerden uzak yaşıyor. Ervin'in Türk ve doktor olduğu iddiaları gündemde.

Dara'nın eşinin Türk olduğuna dair haberler yayılınca şarkıcının fotoğraflarının altına Türk takipçilerinden de bir anda yorum yağdı. Türk takipçiler Dara'nın fotoğraflarının altına binlerce yorum yaparak "Yenge tebrikler" dedi.