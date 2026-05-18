17 Mayıs reyting sonuçları: Çirkin mi Teşkilat mı birinci oldu?

17 Mayıs Pazar akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting yarışı izleyicilerin gündeminde yer aldı. Birbirinden iddialı yapımların ekrana geldiği gecede özellikle Teşkilat ile Çirkin arasındaki rekabet dikkat çekti.

Listenin en üstünde, Çirkin adlı program yer aldı. Sezon finali yapan yeni dizi Çirkin zirveye yerleşti.

İkinci sırada Teşkilat dizisi var. Bu dizi, TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Özellikle dram ve aksiyon unsurlarını harmanlıyor. Dizi, izleyicileri etkiliyor.

Üçüncü sırada ise, SURVIVOR programı bulunuyor. Uzun soluklu rekabetini sürdürüyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma, izleyicilere adrenalini yüksek anlar sunuyor. Bu tarz programlar, izleyici bağlılığını artırıyor.

Dördüncü sırayı, Çirkin programının özet bölümü aldı. İzleyicilerin önceki bölümlere ilgi gösterdiğini gösteriyor. Özellikle özetlerin geniş kitlelere ulaşma potansiyeli var.

Günün beşinci sırasında OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU var. NOW ekranlarında güncel haberleri ele aldı. Altıncı sırada GELİN dizisi yer aldı. Kanal 7’de izleyicilerin huzuruna çıktı. Bir dram seviyesi daha eklenmiş oldu.

Yedinci sırada TESKILAT dizisinin özeti var. Bu, nostaljiyi pekiştiriyor. Bir başka dikkat çekici yapımsa SHOW ANA HABER programı. Show TV’de reyting sırasını belirledi.

Son olarak, Kanal D'nin ana haber programı da listede yer aldı. Bu yayın, bilgi akışını sağlıyor. İzleyicilerin bu tarz yapımlara sürekli ilgi gösterdiği bir gerçek.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 CIRKIN STAR TV 20:59:01 24:17:25 2 TESKILAT TRT 1 21:00:01 23:49:56 3 SURVIVOR TV8 20:31:34 24:20:05 4 CIRKIN (OZET) STAR TV 19:59:49 20:59:01 5 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:10 6 GELIN KANAL 7 19:38:37 21:19:40 7 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:58:46 21:00:01 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:26 20:00:03 9 SAG SALIM 3 OLU YA DA DIRI (T.S) NOW 20:15:57 22:24:35 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:33 20:00:14

Kaynak: TİAK