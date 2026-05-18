Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı! Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi merak edildi

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı sabah saatlerinde tutuklandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın özel hayatı araştırılmaya başlandı.

Nagehan Alçı ile 13 yıllık evliliğini 2023 yılında tek celsede sonlandıran Rasim Ozan Kütahyalı ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya hesabından nikahından görüntülerini paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikâhtı" demişti.

PINAR AYAZ KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz medya sektöründen bir isim değil. Ayaz'ın pilates antrenörü olduğu öğrenildi. Pınar Ayaz Türkiye Jimnastik Federasyonu'na bağlı profesyonel bir pilates antrenörüdür.

Pınar Ayaz’ın kesin doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmasa da 30'lu yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.