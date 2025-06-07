18 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran ve Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor! Son hamlesi yine şaşırttı

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren, 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu.

18 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift ayrılık kararıyla herkesi şaşırttı. İş insanı Adnan Aksoy ile boşanma haberlerine açıklık getiren Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

'BOŞANACAĞIM DİYE EVLENMEDİM'

Boşanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Duran, "Çok aşık oldum. Boşanacağım diye evlenmedim. Hayalim beraber yaşlanmaktı. 18 yıllık emek varken bu kadar kolay bitiyor olması bana ağır geldi. İki çocuğumun babası, hâlâ seviyorum tabii ki de" demişti. Duran burada gözyaşlarını tutamamıştı.

Geçtiğimiz ay katıldığı YouTube programında çocukları hakkında konuşurken, gözyaşlarını tutamayan Güzide Duran'ın açıklamalarına “Oyunculuğu karşısında midem bulandı” sözleriyle tepki gösteren Aksoy, yine kendini tutamadı.

SON HAMLESİ YİNE ŞAŞIRTTI

Duran’ın sunuculuk yaptığı programı etiketleyen Adnan Aksoy, “Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir. Kızımız boşanma sürecinin başından beri annesiyle görüşmemektedir. Lütfen buna bir son verin” yorumuyla dikkat çekti.

20 MİLYONLUK TAZMİNAT TALEBİ

boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil, eşi Adnan Aksoy olduğunu iddia eden Güzide Duran karşı boşanma davası açmıştı. 20 milyon TL değerinde tazminat talep eden Duran'ın şiddet iddialarında bulunması dikkat çekti.