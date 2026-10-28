19-25 Ekim haftası en çok izlenen dizi belli oldu! Ne Uzak Şehir ne Sevdan Bir Ateş...

Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler arasındaki reyting yarışı, 19-25 Ekim 2026 haftasında da izleyicilerin tercihlerine yansıdı. Yeni bölümleriyle ekrana gelen yapımlar arasında haftanın en çok izlenen dizileri ve sıralamadaki değişimler merak konusu oldu. Peki, geçen haftanın reyting listesinde hangi diziler ilk 10’a girdi, zirvede hangi yapım yer aldı? İşte 19-25 Ekim 2026 haftasının en çok izlenen 10 dizisi…

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü performansını ikinci sezonunda da sürdürerek 9,69 reytingle haftalık sıralamanın zirvesindeki yerini korudu.



Uzak Şehir listede gerilerken ikinci ise NOW'ın çarşamba akşamlarının lider dizisi Yeraltı oldu.

ATV'nin yaz sezonundan kış sezonuna taşınan dizisi Altı Üstü İstanbul ise üçüncü sıraya yerleşti. İşte merak edilen sıralama: