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19-25 Ekim haftası en çok izlenen dizi belli oldu! Ne Uzak Şehir ne Sevdan Bir Ateş...

Ekranların iddialı yapımları arasındaki reyting yarışı hız kesmeden devam ediyor! 19-25 Ekim haftasında izleyicinin en çok hangi dizilere yöneldiği belli oldu. Zirvenin sahibi bakın hangi fenomen dizi...

19-25 Ekim haftası en çok izlenen dizi belli oldu! Ne Uzak Şehir ne Sevdan Bir Ateş...

Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler arasındaki reyting yarışı, 19-25 Ekim 2026 haftasında da izleyicilerin tercihlerine yansıdı. Yeni bölümleriyle ekrana gelen yapımlar arasında haftanın en çok izlenen dizileri ve sıralamadaki değişimler merak konusu oldu. Peki, geçen haftanın reyting listesinde hangi diziler ilk 10’a girdi, zirvede hangi yapım yer aldı? İşte 19-25 Ekim 2026 haftasının en çok izlenen 10 dizisi…

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü performansını ikinci sezonunda da sürdürerek 9,69 reytingle haftalık sıralamanın zirvesindeki yerini korudu.
19-25 Ekim haftası en çok izlenen dizi belli oldu! Ne Uzak Şehir ne Sevdan Bir Ateş... 1

Uzak Şehir listede gerilerken ikinci ise NOW'ın çarşamba akşamlarının lider dizisi Yeraltı oldu.

19-25 Ekim haftası en çok izlenen dizi belli oldu! Ne Uzak Şehir ne Sevdan Bir Ateş... 2

ATV'nin yaz sezonundan kış sezonuna taşınan dizisi Altı Üstü İstanbul ise üçüncü sıraya yerleşti. İşte merak edilen sıralama:

  1. Taşacak Bu Deniz
  2. Yeraltı
  3. Altı Üstü İstanbul
  4. Ömür Usta
  5. Sevdan Bir Ateş
  6. Uzak Şehir
  7. Kızılcık Şerbeti
  8. Daha 17
  9. Tuzlu Kahve
  10. Teşkilat

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Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
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