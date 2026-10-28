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Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı: Oruç öldü mü? "Eleni nerede?"

Taşacak Bu Deniz’in 36. bölüm fragmanı izleyiciyi gözyaşlarına boğacak gelişmelerin sinyalini verdi. Taşacak Bu Deniz’de Oruç öldü mü merak edilirken fragmanda Eleni olmayınca seyirci sitem etti.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı: Oruç öldü mü? "Eleni nerede?"

Reytingleriyle dikkat çeken fenomen dizi Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. Yirmi yıldır yaşadığı her acıyı derinliklerine gömen Esme, tam da dağını ve ışığını bulmuşken, ailesine kavuşmuşken, celladının zindanından kurtulmasıyla tükenir. Ertelediği bütün travmalar su yüzüne çıkar, Esme depresyonun içine savrulur. Dağ çaresizdir, deniz çekilmiştir.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı: Oruç öldü mü? "Eleni nerede?" 1

TAŞACAK BU DENİZ ORUÇ ÖLDÜ MÜ?

Oruç’un uçurumdan atılması herkesin yüreğine ateş düşürürken, suçun gölgesi Adil Koçari’nin üzerine çöker. Timur’un kurduğu tuzak, Adil’i işlemediği bir suç yüzünden mâhkum etmek üzeredir.

Eleni, sevdiği adamın ardından şimdi babasını kaybetmenin eşiğindedir. Cengiz, Eleni’nin en zor anında yanında olur. Ama Oruç’un yokluğunda bile Eleni’nin kalbinde onunla savaşmak zorundadır.
Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı: Oruç öldü mü? "Eleni nerede?" 2

Oruç’u kaybedince deliren İso, ortalığı birbirine katıp fırtınalar koparırken Fadime onun acısına ortak olur. Birbirlerinin yaralarını en iyi bilen bu iki düşman sevdalı, şimdi aynı acının iki yakasında buluşur.

Fragmanın ardından seyirciden yine Eleni sitemi geldi. Oruç haberinin ardından herkesin tepkisi fragmanda varken Eleni yoktu. Seyirci "Eleni nerede", "Nereden Eleni izleyemiyoruz", "Elenisiz olmaz sil bunu" yorumları yaptı.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı: Oruç öldü mü? "Eleni nerede?" 3

Öte yandan Oruç öldü mü sorusunun yanıtına da yapımdan net yanıt yok. Burak Yörük'ün diziden çıkıp çıkmayacağı yeni bölümlerde belli olacak.

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