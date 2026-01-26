MAGAZİN

19-25 ocak haftası en çok hangi dizi izlendi? Uzak Şehir mi, Taşacak Bu Deniz mi?

19-25 Ocak haftasında reyting yarışında tablo netleşti. Total, AB ve ABC1 gruplarında zirve el değiştirdi.

19-25 ocak haftası en çok hangi dizi izlendi? Uzak Şehir mi, Taşacak Bu Deniz mi?
Çiğdem Sevinç

19-25 Ocak haftası ekranlara gelen yapımlar arasında reyting yarışı yine nefes kesti. Total, AB ve ABC1 gruplarında sonuçlar belli olurken, zirvede iki dizi öne çıktı.

19-25 ocak haftası en çok hangi dizi izlendi? Uzak Şehir mi, Taşacak Bu Deniz mi? 1

TOTAL’DE BİRİNCİLİK UZAK ŞEHİR’İN

Total izleyici grubunda günün en çok izlenen yapımı Uzak Şehir oldu. Hemen arkasından Taşacak Bu Deniz gelirken, Abi üçüncü sırada yer aldı. Halef: Köklerin Çağrısı ve Güller ve Günahlar ise ilk 5’e giren diğer yapımlar oldu.

19-25 ocak haftası en çok hangi dizi izlendi? Uzak Şehir mi, Taşacak Bu Deniz mi? 2

Total:

1.UzakŞehir
2.TaşacakBuDeniz
3.Abi
4.HalefKöklerinÇağrısı
5.GüllerveGünahlar

AB:

1.TaşacakBuDeniz
2.UzakŞehir
3.Abi
4.KızılcıkŞerbeti
5.EşrefRüya

ABC1:

1.TaşacakBuDeniz
2.UzakŞehir
3.Abi
4.KızılcıkŞerbeti
5.EşrefRüya

19-25 ocak haftası en çok hangi dizi izlendi? Uzak Şehir mi, Taşacak Bu Deniz mi? 3

Taşacak Bu Deniz, özellikle AB ve ABC1 gruplarında liderliği kimseye kaptırmazken, Uzak Şehir Total grubunda günün birincisi oldu. Abi ise üç kategoride de ilk üçte yer alarak istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Reyting yarışının önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu.

dizi Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz
