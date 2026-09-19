19 Eylül Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

19 Eylül cumartesi günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...
TRT 1 Yayın Akışı
- 02:40 - 05:30 Gönül Dağı
- 05:30 - 06:40 Lingo Türkiye
- 06:40 - 09:50 Gönül Dağı
- 09:50 - 10:55 Hayallerinin Peşinde
- 10:55 - 14:00 Evlilik Güzeldir
- 14:00 - 17:50 Evlilik Güzeldir
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:15 Haysiyet
- 16:15 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
NOW Yayın Akışı
- 00:45 - 03:00 Aşk Yeniden
- 03:00 - 04:30 İnadına Aşk
- 04:30 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 08:30 Son Yaz
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 14:00 Şevkat Yerimdar
- 14:00 - 16:30 Halef
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
- 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye