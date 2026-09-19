19 Eylül Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

19 Eylül cumartesi günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

02:40 - 05:30 Gönül Dağı

05:30 - 06:40 Lingo Türkiye

06:40 - 09:50 Gönül Dağı

09:50 - 10:55 Hayallerinin Peşinde

10:55 - 14:00 Evlilik Güzeldir

14:00 - 17:50 Evlilik Güzeldir

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:15 Haysiyet

16:15 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW Yayın Akışı

00:45 - 03:00 Aşk Yeniden

03:00 - 04:30 İnadına Aşk

04:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Son Yaz

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 14:00 Şevkat Yerimdar

14:00 - 16:30 Halef

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

TV8 Yayın Akışı