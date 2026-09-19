Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya'yı bir kez daha ifşa etti! Ağzına geleni saydı: ''Evli adam avcısı''

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi İdris Aybirdi'ye dair açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aybirdi'nin evlilik sürecinde kendisini ünlü oyuncu Seray Kaya ile aldattığını iddia eden Işık, sert açıklamalarıyla ikiliye ateş püskürmüştü. Gündemi epey meşgul eden iddialara dair sessizliğini bozarak açıklama yapan Seray Kaya ise ihanet iddalarını reddedip Işık ile tanışmadığını söylemişti.

Bu açıklamadan aylar sonra yeni bir paylaşım daha yapan Işık, adete yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"KIZIL ŞERBO SEVGİLİNE SÖYLE.."

Eski eşi İdris Aybirdi tarafından rahatsız edildiğini söyleyen Işık, şu ifadeleri kullandı:

“Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar.”

"EVLİ ADAM AVCISI"

Açıklamasının devamında eski eşinin başka kızalarla da görüştüğünü iddia eden Işık, "Aa bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin." dedi.

ESKİ EŞİNİN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini aradığı ve mesaj gönderdiğini öne sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımlardan birinde Aybirdi'nin Işık'a "Olur aşkım" şeklinde yanıt verdiği mesajın yer aldığı, başka bir paylaşımda ise Aybirdi ile Seray Kaya'nın samimi olduğu ileri sürülen bir karenin bulunduğu görüldü. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.