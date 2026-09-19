MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya'yı bir kez daha ifşa etti! Ağzına geleni saydı: ''Evli adam avcısı''

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla ses getiren Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini ünlü oyuncu Seray Kaya ile aldattığını öne sürdü. Sahra Işık bu defa mesajları ve fotoğrafı ifşa ederek ağzına geleni saydı.

Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya'yı bir kez daha ifşa etti! Ağzına geleni saydı: ''Evli adam avcısı''
Öznur Yaslı İkier

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi İdris Aybirdi'ye dair açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aybirdi'nin evlilik sürecinde kendisini ünlü oyuncu Seray Kaya ile aldattığını iddia eden Işık, sert açıklamalarıyla ikiliye ateş püskürmüştü. Gündemi epey meşgul eden iddialara dair sessizliğini bozarak açıklama yapan Seray Kaya ise ihanet iddalarını reddedip Işık ile tanışmadığını söylemişti.

Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya yı bir kez daha ifşa etti! Ağzına geleni saydı: Evli adam avcısı 1

Bu açıklamadan aylar sonra yeni bir paylaşım daha yapan Işık, adete yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"KIZIL ŞERBO SEVGİLİNE SÖYLE.."
Eski eşi İdris Aybirdi tarafından rahatsız edildiğini söyleyen Işık, şu ifadeleri kullandı:

“Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar.”

Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya yı bir kez daha ifşa etti! Ağzına geleni saydı: Evli adam avcısı 2

"EVLİ ADAM AVCISI"
Açıklamasının devamında eski eşinin başka kızalarla da görüştüğünü iddia eden Işık, "Aa bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin." dedi.

ESKİ EŞİNİN MESAJLARINI PAYLAŞTI
Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini aradığı ve mesaj gönderdiğini öne sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımlardan birinde Aybirdi'nin Işık'a "Olur aşkım" şeklinde yanıt verdiği mesajın yer aldığı, başka bir paylaşımda ise Aybirdi ile Seray Kaya'nın samimi olduğu ileri sürülen bir karenin bulunduğu görüldü. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 6 isim serbest bırakıldıÜnlülere uyuşturucu operasyonu: 6 isim serbest bırakıldı
Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Anahtar Kelimeler:
Sahra Işık Seray Kaya Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.