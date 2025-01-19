19 Ocak 2025 TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV Yayın Akışı: Bugün Ekranda Neler Var?

Bugünün TV yayın akışı izleyicilerle buluşmak üzere hazır. Her gün birbirinden farklı programlar ve içeriklerle televizyon ekranları renkleniyor. Dizi ve belgeseller, haber bültenleri, eğlence programları ve reality show’lar, günün her saatinde izleyicileri ekran başına çekiyor. 19 Ocak 2025 tarihinde hangi programların ekrana geleceği ise izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Eğer siz de bu akşam TV ekranında neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız, işte TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV gibi kanalların bugünkü yayın akışı!

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

TRT 1 Yayın Akışı

05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.00 Yedi Numara

06.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.00 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Ufkun Ötesinde

15.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

18.15 Şehrime Hoş Geldiniz

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

01.30 Gönül Dağı

04.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

KANAL D Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Annem Ankara

23:15 İnci Taneleri

02:00 Zalim İstanbul

04:15 5N1K

04:45 Kuzey Güney

ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Zembilli

NOW TV Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13.00 Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

15.45 Hudutsuz Sevda

19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

21.00 Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

23.45 Kızıl Goncalar

03.00 Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

05.00 Memet Özer İle Mutfakta

05.45 Şahane Hayatım



SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Annem Ankara

23:15 İnci Taneleri

02:00 Zalim İstanbul

04:15 5N1K

04:45 Kuzey Güney

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm