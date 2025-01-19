19 Ocak 2025 TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV Yayın Akışı: Bugün Ekranda Neler Var?

Bugünün TV yayın akışı izleyicilerle buluşmak üzere hazır. Her gün birbirinden farklı programlar ve içeriklerle televizyon ekranları renkleniyor. Dizi ve belgeseller, haber bültenleri, eğlence programları ve reality show’lar, günün her saatinde izleyicileri ekran başına çekiyor. 19 Ocak 2025 tarihinde hangi programların ekrana geleceği ise izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.
Eğer siz de bu akşam TV ekranında neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız, işte TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV gibi kanalların bugünkü yayın akışı!
TRT 1 Yayın Akışı
05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.00 Yedi Numara
06.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
10.00 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Ufkun Ötesinde
15.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
18.15 Şehrime Hoş Geldiniz
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.30 Gönül Dağı
04.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
KANAL D Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Annem Ankara
23:15 İnci Taneleri
02:00 Zalim İstanbul
04:15 5N1K
04:45 Kuzey Güney
ATV Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Zembilli
NOW TV Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13.00 Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
15.45 Hudutsuz Sevda
19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
21.00 Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
23.45 Kızıl Goncalar
03.00 Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
05.00 Memet Özer İle Mutfakta
05.45 Şahane Hayatım
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Annem Ankara
23:15 İnci Taneleri
02:00 Zalim İstanbul
04:15 5N1K
04:45 Kuzey Güney
TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
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