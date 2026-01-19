19 Ocak Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

“Bugün TV’de ne var?” sorusu, 19 Ocak Pazartesi 2026 akşamı televizyon izleyicileri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın akışları netleşirken, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve ilgiyle takip edilen programlar prime time kuşağında ekrana geliyor. İşte 19 Ocak Pazartesi 2026 TV yayın akışı ve kanallara göre bu akşam ekranda olacak yapımlar…

TRT1 Yayın Akışı

01:10 - 03:55 Cennetin Çocukları

03:55 - 05:30 Ege'nin Hamsisi

05:30 - 06:30 Turgay Başyayla ile...

06:30 - 09:20 Kalk Gidelim

09:20 - 10:30 Adını Sen Koy

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:35 Seksenler

14:35 - 17:45 Kara Ağaç Destanı

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20.00 Cennetin Çocukları

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:00 Beyaz'la Joker

02:00 - 04:00 Poyraz Karayel

04:00 - 04:40 5N 1K

04:40 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Arka Sokaklar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

SHOW TV Yayın Akışı

02:30 - 05:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 - 07:00 Uyanık Gazeteci

07:00 - 09:30 Bahar

09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:30 Eyvah Eyvah 2

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 02:30 Belleville Polisi

02:30 - 03:30 Kaderimin Oyunu

03:30 - 04:30 Türk Müziği

04:30 - 07:00 Erkenci Kuş

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Erkenci Kuş

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 21:45 Otel Transilvanya 3: Yaz...

00:00 - 02:30 Sahipsizler

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:15 A.B.İ.

03:15 - 05:30 Bir Gece Masalı

05:30 - 08:00 Aldatmak

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:40 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı