19 Ocak Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

“Bugün TV’de ne var?” sorusu, 19 Ocak Pazartesi 2026 akşamı televizyon izleyicileri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın akışları netleşirken, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve ilgiyle takip edilen programlar prime time kuşağında ekrana geliyor. İşte 19 Ocak Pazartesi 2026 TV yayın akışı ve kanallara göre bu akşam ekranda olacak yapımlar…
TRT1 Yayın Akışı
- 01:10 - 03:55 Cennetin Çocukları
- 03:55 - 05:30 Ege'nin Hamsisi
- 05:30 - 06:30 Turgay Başyayla ile...
- 06:30 - 09:20 Kalk Gidelim
- 09:20 - 10:30 Adını Sen Koy
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:35 Seksenler
- 14:35 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20.00 Cennetin Çocukları
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:00 Beyaz'la Joker
- 02:00 - 04:00 Poyraz Karayel
- 04:00 - 04:40 5N 1K
- 04:40 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Uzak Şehir
SHOW TV Yayın Akışı
- 02:30 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:00 - 07:00 Uyanık Gazeteci
- 07:00 - 09:30 Bahar
- 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Eyvah Eyvah 2
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 02:30 Belleville Polisi
- 02:30 - 03:30 Kaderimin Oyunu
- 03:30 - 04:30 Türk Müziği
- 04:30 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 21:45 Otel Transilvanya 3: Yaz...
- 00:00 - 02:30 Sahipsizler
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:15 A.B.İ.
- 03:15 - 05:30 Bir Gece Masalı
- 05:30 - 08:00 Aldatmak
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:40 A.B.İ.
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 05:15 Gazete Magazin
- 05:15 - 06:00 Gençlik Rüzgarı
- 06:00 - 07:15 Dizi
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor 2026 Ünlüler -...
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
