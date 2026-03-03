Hatice cam silerken komşuları korkuttu! "Ne yapıyorsun?"

Sık sık estetik operasyonlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hatice evini temizlerken görüntülendi. Evinin balkonunda cam silerken oldukça cesur davranan Hatice komşularını korkuttu.

Ünlü şarkıcının komşularından biri, bu tehlikeli anları kameralara kaydetti. Komşusu Hatice'ye "Çok sarkmayın düşersiniz ne yapıyorsun? Ben korkuyorum buradan. Gir içeri" deyince şarkıcı daha da gaza geldi.

Hatice o anları da "camda silerim şarkı da söylerim, güvenliğin korku dolu anları" sözleri ile paylaştı.