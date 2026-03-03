Yeraltı dizisine Necati Şaşmaz mı geliyor? Bomba iddia

NOW TV'nin yeni dizisi Yeraltı son günlerde reytinglerde de yükselerek adından söz ettirmeye başladı. Yeraltı dizisi, Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan gibi başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hızlıca fenomen olan diziye dair bomba bir iddia gündemde.

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın yeniden ekranlara dönme ihtimali gündeme geldi.

NOW TV'de yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi yakalayan Yeraltı dizisi iddialara göre Necati Şaşmaz'ı konuk oyuncu olarak kadroya dahil edecek.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu iddia dizinin sevenleri arasında büyük bir heyecan fırtınası estirdi. Sosyal medyada günlerdir bu iddia konuşuluyor.