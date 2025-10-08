19 ünlü İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi! Uyuşturucu operasyonunda herkes bu soruyu sordu! 'Ne oldu da bu isimler seçildi?'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA HAREKETLİ SAATLER

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi. Ünlülerin yakınları ise, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelerek süreci takip etti.

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz ise uyuşturucu operasyonuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Horoz, Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında açıklamalar yaparken bir muhabir;

'NE OLDU DA BU İSİMLER SEÇİLDİ?'

'Peki ne oldu da bu isimler yeniden seçildiler ve getirildiler?' diye sordu. Sevinç Horoz bu soruya şöyle yanıt verdi; "İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriği neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi"

Horoz açıklamalarına şöyle devam etti; "Genel olarak uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik beyanlarımız, delillerimiz sabit. Buna ilişkin raporlar da ortaydaydı. Durum bundan ibaret. Bir kez kan ve kıl testi vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Bu yeterli görülmezse bir kez daha vermeye hazırız. Dolayısıyla yaşanan şeyin neye ilişkin olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Bu bir gözaltı değil. Mevcut bir ifade. Test vermeye gidecekler. İfadeleri tamamlandı zaten, şimdi diğer şüpheliler yönünden ifadeler tamamlanacak. Onları bekliyoruz. Bir kısım ünlüler var. Muhtemelen çıkacaklardır" dedi.

'GÖZALTI OLUR MU?'

İfade işleminin tamamlanmasının ardından ünlülerin gözaltına alınıp alınmayacaklarına yönelik bir soru üzerine avukat Sevinç Horoz, "Benim müvekkillerim açısından en azından böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum. Benim müvekkillerim kan ve idrar testiyle bir saç testleri de temiz geldiği için uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit. Yeniden test vermeye hazır olduğumuzu da biz kendimiz ifademizle beyan ettik. İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriği neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi. Çok kısa bir ifadeydi. 3-4 sorudan ibaretti. Herhangi bir somut veri yok elimizde şuan. Gözaltı değil. Mevcut bir ifade olarak. Şu anda ifadelerini tamamladılar. Test için muhtemelen Adli Tıp’a geçecekler. Biz kendimiz talep ettik. Bu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Müvekkillerim daha önce de zaten kan, idrar ve saç testi verme konusunda istekli olarak verdiler. Gittiler. Sonuçlarının tamamı temiz geldi. Uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit" diye konuştu.