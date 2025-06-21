2.5 ayda 20 kilo verdi! Zeynep Sever Demirel doğumdan sonra eski formuna kavuştu! Son pozları gündemde

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, bu yıl Yasmin adını verdikleri üçüncü bebeklerini dünyaya getirdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada hamileliği süresince 30 kilo aldığını dile getirmişti.

Doğumun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Zeynep Sever Demirel, fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Üçüncü doğumundan sonra eski formuna hızla kavuşan Demirel’in ayna karşısındaki son pozları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'doğum kilolarından eser kalmamış' yorumları yapıldı.

2.5 ayda 20 kilo veren Zeynep Sever Demirel daha önce nasıl beslendiğini açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Eve geldim ve Chatgpt'ye (burada reklam yazmam gerekiyor galiba) 'anneye kilo yapmayan ama süt arttıran ve bebeği besleyen besinler nelerdir?' yazdım ve ona göre beslendim valla başka bir şey yok onun dışında bol su ve klasik şeyler aşırı şekeri ve karbonhidratı azaltmak ve sebze protein ağırlıklı beslenmek."