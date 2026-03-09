2-8 Mart reytingleri: Sıralamada Sevdiğim Sensin ve Yeraltı detayı

Televizyon dünyasında haftanın reyting sonuçları belli oldu. 2-8 Mart haftasında reytinglerde yeni diziler de öne çıktı. Sevdiğim Sensin ve Yeraltı sıralamayı değiştirdi. Peki zirve kimin oldu?

TRT 1’in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, bir haftalık aranın ardından ekrana güçlü bir dönüş yaparak 15,72 reytingle haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Listenin ikinci sırasında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir yer aldı. Dizinin reytingi yarım puan düşüş yaşayarak 12,96’ya gerilese de güçlü performansını sürdürdü.

Haftanın dikkat çeken yapımlarından biri olan NOW TV dizisi Yeraltı, 7,73 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Yeni dizi Sevdiğim Sensin ise fenomen yapımları geride bırakarak 4. sıraya geldi.



Öte yandan televizyon izlenme oranlarında genel bir düşüş yaşandığı görüldü. Havaların ısınması ve gündemdeki savaş haberlerinin artması, izleyici alışkanlıklarını etkileyen faktörler arasında gösterildi.

2-8 Mart haftası en çok izlenen 5 dizi:

ABC1:

1.Taşacak Bu Deniz

2.Uzak Şehir

3.Yeraltı

4.Sevdiğim Sensin

5.Abi

Total:

Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz Sevdiğim Sensin Abi Güller ve Günahlar

AB: