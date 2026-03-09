Boran Kuzum'un şortlu kombini dile düştü!

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinliklere Türk oyuncular da katılıyor. Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu gibi isimlerden sonra en çok konuşulan isimlerden biri de Boran Kuzum oldu.

Boran Kuzum, Lacoste Sonbahar/Kış 2026 defilesine katıldı. Başarılı oyuncunun koyu kahverengi tonlarının hakim olduğu görünümü dikkat çekti.

Bir trençkot, polo yakalı üst ve şort formundaki parçalardan oluşan kombini oyuncu krem tonlarındaki Lacoste çanta ve markanın imza aksesuarlarıyla tamamlandı.

Boran Kuzum’un stili sosyal medyada hızla paylaşılmaya başladı ve dile düştü. Kimi oyuncuyu çok beğenirken kimi ise kombine dair "Fazla zorlama", "Yok olmamış ya", "Bu ne hal ya" yorumları yapıldı.