2-8 Şubat haftası reytingleri: Taşacak Bu Deniz mi Uzak Şehir mi A.B.İ mi izlendi?

2–8 Şubat haftasının reyting sonuçları belli oldu. Ekranların iddialı yapımları Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir arasındaki izlenme yarışı merak konusu olurken, A.B.İ de iyi bir çıkış yaptı. Haftanın en çok izlenen yapımı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Televizyon ekranlarında rekabetin zirveye çıktığı 2–8 Şubat haftasında reyting sonuçları netleşti. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir dizileri arasındaki izlenme yarışı, haftanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Peki, Total ve AB kategorilerinde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 2–8 Şubat haftası reyting sıralamasına dair tüm detaylar…

BoxOffice'de yer alan habere göre; TRT 1’in rekorları alt üst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, bir puanı aşkın artışla 16,04 reytinge yükselerek zirvedeki yerini korudu.

TRT 1’in güçlü çıkışını sürdüren Taşacak Bu Deniz, artış trendini devam ettirerek liderliğini perçinlerken; Kanal D’nin ikinci sezonunda da adından söz ettiren dizisi Uzak Şehir, yarım puanlık düşüşe rağmen 13,06 reytingle zirvenin en yakın takipçisi oldu.

20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, ATV’nin Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu buluşturan yeni dizisi A.B.İ., dördüncü bölümünde düşüş yaşamasına rağmen 10,04 reytingle üçüncü sıradaki yerini korudu.

2-8 şubat haftası en çok izlenen diziler:
1 - Taşacak Bu Deniz (S01 - B17) - 16,04
2 - Uzak Şehir (S02 - B48) - 13,06
3 - A.B.İ. (S01 - B04) - 10,04
4 - Eşref Rüya (S02 - B31) - 8,29
5 - Güller ve Günahlar (S01 - B16) - 7,96
6 - Halef: Köklerin Çağrısı (S01 - B19) - 7,18
7 - Kızılcık Şerbeti (S04 - B123) - 7,11
8 - Yeraltı (S01 - B02) - 7,00
9 - Teşkilat (S06 - B168) - 6,35
10 - Kıskanmak (S01 - B21) - 5,59

