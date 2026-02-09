MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rita Ora’dan olay pozlar! Üstsüz Instagram paylaşımlarıyla gündem oldu

Ünlü şarkıcı Rita Ora, Instagram’da paylaştığı üstsüz pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Cesur tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken 35 yaşındaki yıldız, özgüven ve beden algısına dair mesajlarıyla da takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Rita Ora’dan olay pozlar! Üstsüz Instagram paylaşımlarıyla gündem oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, hafta sonu Instagram hesabından paylaştığı cesur karelerle sosyal medyayı salladı. 35 yaşındaki yıldız, üstsüz verdiği pozlarla kısa sürede gündem olurken, fit görünümüyle de dikkatleri üzerine çekti.

Siyah, saten şorttan başka bir şey giymeyen Rita Ora, üstsüz pozlarında göğsünü kollarıyla kapattı. Kombinini tüylü baş aksesuarıyla tamamlayan ünlü isim, iddialı tarzıyla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Rita Ora’dan olay pozlar! Üstsüz Instagram paylaşımlarıyla gündem oldu 1

Son dönemde beden algısı ve özgüvenle ilgili samimi açıklamalar yapan Ora, verdiği röportajlarda terapi sürecinin kendisine çok iyi geldiğini söylemişti. Görünümüne dair zaman zaman özgüven sorunları yaşadığını itiraf eden yıldız, sağlığın kilo ve dış görünümden daha önemli olduğunu vurgulamıştı.

Rita Ora’dan olay pozlar! Üstsüz Instagram paylaşımlarıyla gündem oldu 2

Daha önce yaptığı açıklamalarda, müzik sektöründeki görünüm baskısının altını çizen Rita Ora, “İnsanlar ‘bunu söylemek sana kolay’ diyebilir ama herkes her zaman iyi hissetmeyebilir. Önemli olan nasıl hissettiğin ve hayatta nasıl var olduğun” sözleriyle dikkat çekmişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...
En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmışEn büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.