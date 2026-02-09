Rita Ora’dan olay pozlar! Üstsüz Instagram paylaşımlarıyla gündem oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, hafta sonu Instagram hesabından paylaştığı cesur karelerle sosyal medyayı salladı. 35 yaşındaki yıldız, üstsüz verdiği pozlarla kısa sürede gündem olurken, fit görünümüyle de dikkatleri üzerine çekti.

Siyah, saten şorttan başka bir şey giymeyen Rita Ora, üstsüz pozlarında göğsünü kollarıyla kapattı. Kombinini tüylü baş aksesuarıyla tamamlayan ünlü isim, iddialı tarzıyla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Son dönemde beden algısı ve özgüvenle ilgili samimi açıklamalar yapan Ora, verdiği röportajlarda terapi sürecinin kendisine çok iyi geldiğini söylemişti. Görünümüne dair zaman zaman özgüven sorunları yaşadığını itiraf eden yıldız, sağlığın kilo ve dış görünümden daha önemli olduğunu vurgulamıştı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda, müzik sektöründeki görünüm baskısının altını çizen Rita Ora, “İnsanlar ‘bunu söylemek sana kolay’ diyebilir ama herkes her zaman iyi hissetmeyebilir. Önemli olan nasıl hissettiğin ve hayatta nasıl var olduğun” sözleriyle dikkat çekmişti.