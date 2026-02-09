Uzak Şehir kaçta? Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir fragmanı izle

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu Uzak Şehir 49. bölümü bu akşam ekrana gelecek. Peki Uzak Şehir bu akşam kaçta?

Geçtiğimiz hafta kanalın güncellenen yayın akışıyla birlikte Uzak Şehir’in yayın saati değişmişti. Kandil programı sebebiyle Uzak Şehir 20.00'de değil 20.45'te ekrana gelmişti.

UZAK ŞEHİR KAÇTA?

9 Şubat akşamı ise yayın akışı eski haline döndü. Uzak Şehir bu akşam 20.00'de ekranlarda olacak. Fenomen dizinin fragmanı da merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR 49. BÖLÜM FRAGMANI

Mahkeme salonunda yaşanan beklenmedik sonuç, Cihan’ı altüst eder. Videoyla ilgili gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte Cihan’ın Alya’ya duyduğu güven sarsılırken Boran bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve boşanmamak için direncini artırır.

Cihan’la Alya, birbirlerine alan bırakmaya çalışırken, bu suskunluk aralarında yaşanan pek çok anın yanlış yorumlanmasına da neden olur. Gerilim yalnızca ikisini değil, çevrelerindeki dengeleri de sarsar. Şahin, içinde büyüyen kıskançlığa rağmen Nare’yi sıkıştırmaktan kaçınmaya çalışır. Nare’ye özel olarak hazırlanan geceye Yalçın’ın gölgesinin düşmesi ise aralarındaki tansiyonu yeniden yükseltir.

Cihan’dan vazgeçemeyeceğini bilen Alya ise Boran’la süren kavgasını bitirmek için onunla görüşmeyi seçer. Ancak bu görüşme, kontrolün kaybolduğu bir yola doğru sürüklenir. Bu yolun sonunda kimin ayakta kalacağı, kimin savrulacağı ise belirsizdir.

İşte Uzak Şehir fragmanı: