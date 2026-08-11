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2 Aile Arasında ne zaman? 2 Aile Arasında çekimleri bitti

Aile Arasında filminin devamı olan 2 Aile Arasında'nın çekimleri tamamlandı. Setten fotoğraflar paylaşılırken 2 Aile Arasında ne zaman vizyona girecek merak konusu oldu.

2 Aile Arasında ne zaman? 2 Aile Arasında çekimleri bitti

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı “2 Aile Arasında” filminin çekimleri tamamlandı. 9 yıl aradan sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanan hikâyenin setinden, kahkaha dolu anların ve filmin neşeli atmosferinin yansıdığı yeni kamera arkası görüntüler de paylaşıldı.

2 Aile Arasında ne zaman? 2 Aile Arasında çekimleri bitti 1

2 AİLE ARASINDA OYUNCULARI

Ozan Açıktan’ın yönettiği yılın merakla beklenen komedisi “2 Aile Arasında” filminin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal yer alıyor.

2 Aile Arasında ne zaman? 2 Aile Arasında çekimleri bitti 2

2 AİLE ARASINDA NE ZAMAN?

2017 yapımı "Aile Arasında"nın devam filmi "2 Aile Arasında"nın 4 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
aile arasında konusu
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